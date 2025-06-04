logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика После переговоров Украина выставила резкое требование России: в МИД раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

После переговоров Украина выставила резкое требование России: в МИД раскрыли детали

Андрей Сибига заявил, что Украина требует ответа от России на документ об окончании войны

сегодня, 07:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия до сих пор не отреагировала на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Затягивание времени страной-агрессором продолжается. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

После переговоров Украина выставила резкое требование России: в МИД раскрыли детали

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее", – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Киев требует внятного ответа от Москвы, а каждый день молчания с российской стороны доказывает желание россиян продолжать войну.

Министр отметил, что вместо того, чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру. Это противоречит предыдущим обещаниям России, в том числе Соединенным Штатам, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то "реалистичное и осуществимое".

"До сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас", – высказался украинский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Об этом говорится в материале CNN.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1929977910942736603
Теги:

Новости

Все новости