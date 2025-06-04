После переговоров Украина выставила резкое требование России: в МИД раскрыли детали

Россия до сих пор не отреагировала на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Затягивание времени страной-агрессором продолжается. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее", – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Киев требует внятного ответа от Москвы, а каждый день молчания с российской стороны доказывает желание россиян продолжать войну.

Министр отметил, что вместо того, чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру. Это противоречит предыдущим обещаниям России, в том числе Соединенным Штатам, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то "реалистичное и осуществимое".

"До сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас", – высказался украинский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Об этом говорится в материале CNN.



