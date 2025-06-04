После переговоров Украина выставила резкое требование России: в МИД раскрыли детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия до сих пор не отреагировала на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Затягивание времени страной-агрессором продолжается. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что Киев требует внятного ответа от Москвы, а каждый день молчания с российской стороны доказывает желание россиян продолжать войну.
Министр отметил, что вместо того, чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру. Это противоречит предыдущим обещаниям России, в том числе Соединенным Штатам, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то "реалистичное и осуществимое".
Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Об этом говорится в материале CNN.
Новости