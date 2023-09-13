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Посланник Папы римского обсудит в Китае "справедливый мир" для Украины

Маттео Дзуппи намерен в Пекине искать пути мирного урегулирования войны в Украине

сегодня, 17:09
Автор:
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Константин Куликов
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Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что посланник Ватикана Маттео Дзуппи посетит КНР для переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Посланник Папы римского обсудит в Китае "справедливый мир" для Украины

Маттео Дзуппи

"Мы готовы работать со всеми сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации", – сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.


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Дзуппи будет находиться со среды по пятницу в Китае. Принятие высокопоставленного папского посланника считается важным событием, учитывая прохладные отношения Пекина со Святым Престолом.

Как уточняют VaticanNews, итальянский иерарх совершит этот визит в качестве специального посланника Папы Франциска по установлению мира в Украине.

"Эта поездка станет ещё одним шагом в реализации желаемой Папой миссии по поддержанию гуманитарных инициатив и поиску путей, способных привести к справедливому миру", – говорится в заявлении ватиканской пресс-службы.

Ранее кардинал Дзуппи посетил Киев 5 и 6 июня, Москву 28 и 29 июня и Вашингтон с 17 по 19 июля.

Кардинал подчеркивает, что мир требует всеобщих усилий, но он никогда не может быть навязан кем-либо; это должен быть мир, выбранный украинцами, с гарантиями, обязательствами и усилиями со стороны всех, передают слова кардинала VaticanNews.

Напомним, что ранее в Украине раскритиковали заявление Папы римского о величии России и его восхищение российскими правителями Петром І и Екатериной ІІ. Впрочем, понтифик потом уточнил, что его слова относились к российской культуре, а не империализму России.

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