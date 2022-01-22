Посла Германии вызвали в МИД: в ведомстве назвали причины

В МИД Украины обьяснили разговор с послом ФРГ, фото из открытых источников

Между украинскими дипломатами и послом Германии состоялся разговор после заявлений министра обороны этой страны и вице-адмирала Шенбаха по поводу членства Украины в НАТО, поставки оружия украинской армии. Об этом известно с официального сайта Министерства иностранных дел (МИД).

Как известно, посла Анку Фельдгузен вызвали в ведомство 22 января. Во время разговора украинские дипломаты отметили, что высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха категорически неприемлемы. Речь идет о его словах по Крыму, который Россия никогда не отдаст и о невозможности Украины "соответствовать критериям членства в НАТО".

Ранее министр Дмитрий Кулеба официально выразил разочарование по поводу отказа Германии предоставить Украине вооружение. Эта же позиция была озвучена и послу Фельдгузен.



Украинская сторона выразила свои надежды на активную позицию Германии в вопросах улучшения обороноспособности, применении других средств давления на Россию для предотвращения военной агрессии.

В свою очередь Шенбах написал, что его слова – это его личное мнение, а не позиция страны. Об этом сообщает Украинская правда.



Как сообщал портал "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал вопрос по Ирану 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предупредив, что есть только узкое окно, чтобы довести переговоры до конца и спасти ядерное соглашение с Ираном в 2015 году.

Также мы писали, что США решили, что будут делать с дипломатами в случае военного наступления России на Украину. Согласно плану, членам семьи будет приказано возвращаться домой, а работники, не обязательные, смогут уйти по собственному желанию. По словам людей, попросивших не быть идентифицированными до принятия решения, объявление может поступить в течение нескольких дней.





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