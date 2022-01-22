Посла Германии вызвали в МИД: в ведомстве назвали причины

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Козлова Альбіна
В МИД Украины обьяснили разговор с послом ФРГ, фото из открытых источников
Между украинскими дипломатами и послом Германии состоялся разговор после заявлений министра обороны этой страны и вице-адмирала Шенбаха по поводу членства Украины в НАТО, поставки оружия украинской армии. Об этом известно с официального сайта Министерства иностранных дел (МИД).
Как известно, посла Анку Фельдгузен вызвали в ведомство 22 января. Во время разговора украинские дипломаты отметили, что высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха категорически неприемлемы. Речь идет о его словах по Крыму, который Россия никогда не отдаст и о невозможности Украины "соответствовать критериям членства в НАТО".
Ранее министр Дмитрий Кулеба официально выразил разочарование по поводу отказа Германии предоставить Украине вооружение. Эта же позиция была озвучена и послу Фельдгузен.
В свою очередь Шенбах написал, что его слова – это его личное мнение, а не позиция страны. Об этом сообщает Украинская правда.
Как сообщал портал "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал вопрос по Ирану 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предупредив, что есть только узкое окно, чтобы довести переговоры до конца и спасти ядерное соглашение с Ираном в 2015 году.
Также мы писали, что США решили, что будут делать с дипломатами в случае военного наступления России на Украину. Согласно плану, членам семьи будет приказано возвращаться домой, а работники, не обязательные, смогут уйти по собственному желанию. По словам людей, попросивших не быть идентифицированными до принятия решения, объявление может поступить в течение нескольких дней.
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patriot
сегодня, 21:30
Территории Крыма и Западной Украины не принадлежали Украинской республике во время входа республики в СССР и по Конституции СССР не могут принадлежать республике после выхода ее из СССР. По решению ООН только Российская Федерация является правопреемником СССР по долгам и международным договорам. Поэтому территории Крыма и Западной Украины, а также территории присоединенные к СССР в качестве контрибуции после Второй Мировой Войны по международным законам и в соответствии с Конституцией СССР при выходе республик из СССР остаются за признанным ООН правопреемником расчленившегося СССР. Вопрос с Крымом закрыт и вопрос с Западной Украиной может быть решен РФ - как правопреемником СССР и вероятность Решения Путина через новую Думу об отказе РФ от Западной Украины в пользу Польши, Румынии, Венгрии - может изменить и политическую карту Европы ( ведь никогда эти восточноевропейские страны не откажутся от своих исконных территорий) , автоматически решится вопрос о законности возврата Крыма в Россию. Другое дело Донбасс, который входил в СССР как часть Украинской республики. Тут Путину нужна была сила новых супер ракет и окончание транзита газа через Украину , чтобы не создавать российским газовым транзитом давление в газовых сетях Украины и заставить Украину без ложного реверса покупать газ в Европе, что экономически не под силу умирающей державе. Конечно же у путинской властной элиты есть своя агентурная разработка по дальнейшему уничтожению Украины и брать всю вражескую Украину под свое обеспечение Россия не будет. России не нужны дотационные из бюджета центральные и западные регионы Украины даже без Прикарпатья и Закарпатья. Долгие годы Россия поддерживала своими заказами промышленность Юго-востока Украины, имея долговременную цель оторвать юго-восток от враждебной Украины, без войны, не оставляя в народе памяти жертв и , конечно же, сохранив огромный технологический и сельскохозяйственный потенциал регионов юго-востока Украины. Поэтому и был создан военный очаг в Донбассе с целью образования "гражданской войны" в Украине для плана присоединения юго-восточных регионов Украины к Донбассу и невозможности вступления Украины в НАТО. Реализация этой проектной разработки в этом году подходит к концу после насыщения армии России новыми супер ракетами, подводными скоростными дронами с плазменными обтекателями и, конечно же, вводом в действие "Северного потока 2". Путин, имея несколько стратегических научно-исследовательских институтов с супер компьютерами, просчитал несколько вариантов дальнейших событий и объединил их. Поэтому две мощные базы в Сирии дают возможность Путину управлять многими процессами в регионе сосредоточения огромных залежей нефти и у России появились значительные управляемые ею материальные и военные мощности, влияющие в целом на товарность доллара и существования великого еврейского государства. Короче, Путину есть что предлагать Штатам не из собственной российской казны для уничтожения Украины, которая и Штатам сегодня в тягость. Поэтому договориться термоядерной России и мировой имперской державы США есть у Путина что предложить.