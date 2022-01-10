Помогут предотвратить новый конфликт: Столтенберг отреагировал на переговоры с РФ

Переговоры главы РФ с Соединенными Штатами и Альянсом могут остановить новый вооруженный конфликт на территории Европы. При этом представители НАТО производят расчеты, что именно с помощью переговорного процесса будет остановлена неизбежная агрессия деэскалации.

Россия и НАТО сядут за стол переговоров (фото из открытых источников)

Об этом сообщил во время своего брифинга глава Альянса Йенс Столтенберг перед тем, как должно было состояться заседание комиссии Украина — НАТО.

По словам генсека НАТО, он приветствует сегодняшние женевские переговоры между Соединенными Штатами и РФ. Он не ожидает, что там будут решены все наболевшие проблемы. Можно только надеяться, что будут согласованы дальнейшие направления и процессы. Также он придерживается мнения, что проявление доброй воли со стороны РФ и, равно, со стороны Альянса будут способствовать налаживанию взаимодействия, которое может помочь не допустить новый вооруженный конфликт на территории Европы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что г-н Тин НАТО назначил специальную встречу с Россией. Разговор будет проходить на фоне кризиса на границе с Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил на следующую неделю специальную встречу послов союзников и высших российских чиновников. Чтобы предотвратить открытый конфликт вокруг Украины, поскольку обе стороны стремятся к диалогу. Западный военный альянс добивается встречи Совета Россия-НАТО в течение нескольких месяцев, потому что он был обеспокоен наращивание военного потенциала России на границе с Украиной. Форум, казалось, был под угрозой после шпионской спора в октябре. Заседание совета состоится в Брюсселе 12 января, после того как проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

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