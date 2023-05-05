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Польша одобрила уничтожение вражеских кораблей и самолетов для защиты стратегического объекта

В случае атаки на газопровод, польским военных разрешили сбивать вражеские самолеты и топить корабли неприятеля

сегодня, 20:48
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Автор:

Константин Куликов

Польша готовится уничтожать корабли и самолеты, представляющие опасность для нового газопровода из Норвегии. Об этом сообщают "Комментарии".

Польша одобрила уничтожение вражеских кораблей и самолетов для защиты стратегического объекта

Польша дала добро военным на уничтожение самолетов и кораблей

Польское правительство одобрило законопроект, который разрешает военным "в исключительной ситуации", топить "вражеские корабли и сбивать самолеты", чтобы предотвратить террористический акт, сообщает Reuters.


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Кроме того, будет создана постоянная база береговой охраны в расположенном у границы с Германией порту Свиноуйсьце, где находится импортный СПГ-терминал.

Газопровод из Норвегии Baltic Pipe, проходящий через Данию и Балтийское море, был открыт 27 сентября 2022 г. — на следующий день после взрыва на "Северных потоках" (с которыми он пересекается). Газ начал поставляться в октябре, мощность трубопровода — 10 млрд кубометров в год.

Напомним, что НАТО и ЕС неоднократно говорили об угрозе для подводных кабелей и других стратегических сетей в Северном и Балтийском море со стороны России.

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А Кадырова наградили за вклад в ядерную физику.

Это далеко не первая награда Рамзана Кадырова. Всего у него более трёх десятков орденов, медалей и почётных званий. В их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики", "Заслуженный строитель Чеченской Республики" и "Заслуженный правозащитник Чечни". В феврале 2023 года Кадыров первым в республике был удостоен звания Героя Чеченской республики. Это звание было учреждено им самим в октябре прошлого года. Указы о награждении подписывает глава Чечни, таким образом получается, что Кадыров наградил сам себя.



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