Польша готова вонзить Украине нож в спину: что известно о намерениях соседей

В сети интернет распространяется потрясающая новость – якобы Польша намерена прекратить безвизовый режим с Украиной.

Украина и Польша. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Такое мнение высказал один из польских политиков. Аналитики Центра заявили, что это личное мнение политика, которое не влияет на принятие подобных решений.

"Безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, входящими в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза нужно решение на уровне Европейского Союза", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что в первом полугодии 2025 года Государственная пограничная служба зафиксировала более 16,4 млн пересечений границы. Речь идет о выезде и въезде. В общей сложности 85% пересечений границы приходится на украинцев.

В 2025 году пересечений границы на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет платформа "Опендатабот".

"Стоит заметить, что речь идет об официальных пересечениях государственной границы — случаях "переплывания Тисы" или выезда через временно оккупированные территории достоверно проследить невозможно", — пояснили аналитики.

Отмечается, что с января по июнь этого года выехали из Украины 7,17 млн граждан, а вернулись — 6,92 млн. человек. Поэтому страну покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось. Эти показатели в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда разница составляла 404 тыс. В целом, по данным платформы, с начала полномасштабной войны уехало и не вернулось более 3 млн граждан.



