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Политолог Мулык: Украина срывает работу КПВВ, а план Кравчука против Минска

Срыв Украиной согласованных параметров работы КПВВ и прямое противоречие плана Кравчука Минским соглашениям не поддаются сомнению, считает политолог

сегодня, 16:10
Автор:

Станислав Молчанов

Срыв согласованных параметров работы КПВВ в Золотом и Счастье активно обсуждается за пределами Украины. Об этом пишет политический обозреватель Владимир Мулык: "В дополнение к вчерашнему заявлению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой сегодня появился и комментарий полномочного представителя ЛНР на Минских переговорах Владислава Дейнего. Его суть та же – Киев сорвал согласованные ранее параметры работы КПВВ и идет на срыв Минска в целом, поскольку предложенный Кравчуком план прямо противоречит Минским соглашениям. 

Политолог Мулык: Украина срывает работу КПВВ, а план Кравчука против Минска

Вот о чем пишет Дейнего:

"С неизменным удивлением и сожалением ознакомился с заявлением МИД Украины от 17 ноября 2020 года относительно открытия КПВВ в Золотом и Счастье и представленного Украиной в ТКГ проекта "Плана совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений".

Автор считает, что позиция официального Киева искажает действительность. По мнению эксперта, подобные поступки лишь увеличивают время на реинтеграцию Донбасса и возвращение территорий Юго-Востока в состав Украины.

"В чем с Дейнего не поспоришь — так это в том, что такие ситуации очень влияют на настроения людей в Донецке и Луганске. Киев игнорирует их потребности, и если такая политика будет продолжаться, то на реинтеграцию Донбасса действительно потребуется целая вечность. Лично знаком как с Дейнего, так и с Захаровой по телеэфирам на федеральных каналах. Поводов обвинять их в распространении неправды не вижу – они очень дорожат своей репутацией" — отметил Мулык.

Тем временем, представитель ЛНР в Минске достаточно критично отнесся к заявлениям украинской стороны и предложил услышать мнение независимых наблюдателей.

"Заявление МИД Украины не заслуживает того, чтобы его комментировать или опровергать. Было бы важно услышать беспристрастную оценку изложенной в этом опусе "информации" со стороны представителей ОБСЕ в Украине – живых свидетелей всех приведенных "подвигов" Украины", — пишет Дейнего. 


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Источник: https://facebook.com/story.php?story_fbid=3640419976008982&id=100001230456214
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