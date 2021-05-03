Политик назвал главную задачу Украины, чтобы приструнить Россию

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы приструнить Россию. Об этом политик сообщил в эфире телеканала "ДОМ".

Как Украина может приструнить Россию - Евгений Енин. Фото: .zikua.tv

По мнению Евгения Енина, Украине нужно добиться признания России государством, которое финансирует терроризм. Власть государства постепенно идет к этой цели и имеет первые результаты.

По словам заместителя министра иностранных дел, Украина стала первым государством, которое подало иск в Международный Суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма о деятельности России. Международный суд ООН установил юрисдикцию в этом деле и признал, что все приведенные Украиной факты могут быть правдой.

Однако, чтобы официально признать Россию государством, которое финансирует терроризм, нужно пройти очень долгий путь.

В случае, если Международный суд признает РФ государством, материально поддерживающим терроризм, к ней могут привлечь санкции, которые сегодня действуют в отношении Ирана и ряда других государств.

"Они просто не смогут получить иностранных инвестиций, доступ к иностранным технологиям, торговля с ними ограничивается. Все это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", — подчеркнул Евгений Енин.

Напомним, что ранее Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам, среди которых председатель Европарламента. Подробнее об отношениях России и Европы читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Россия продолжает перебрасывать технику к украинской границе. К подобному выводу подталкивают многочисленные видео, которые распространяются в Сети. Некоторые из россиян демонстрируют, как с помощью грузовых поездов по направлению к границе с Украиной перебрасывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Более подробную информацию об этом можно найти здесь.

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