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Поклонская готовит новое письмо в ООН из-за ситуации с водой в Крыму

По словам спикера управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, в письме Поклонская «выражает обеспокоенность по поводу доступа к воде в Автономной Республике Крым и Севастополе, временно оккупированном Российской Федерацией»

сегодня, 22:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

Депутат Государственной думы России, бывшая прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская планирует собрать "уточняющие данные о ситуации с водоснабжением полуострова" и направить их в штаб-квартиру ООН до конца сентября. Об этом она сообщила российским журналистам 7 сентября, информирует ТАСС.

"От меня дополнительно запросили информацию по пяти пунктам. Я собираю информацию и надеюсь, что в конце недели все документы через МИД, через наших дипломатов в Женеве отправим в штаб-квартиру ООН", - заявила российский депутат.

Поклонская готовит новое письмо в ООН из-за ситуации с водой в Крыму

Фото: Reuters

По словам Поклонская, часть данных уже собрано: "Они попросили конкретные сюжеты, наличие конкретных фактов убытков, понесенных конкретными людьми. Я нашла фермеров, которые несут потери уже шестой год: не могут нормально работать, земля становится непригодной. Эти фермеры написали свои личные обращения на имя верховного комиссара по правам человека ООН госпоже Бачелет - эти обращения я ей пошлю".

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар прокомментировала данные российских СМИ с заявлениями представителей ООН по обеспечению водой Крыма. В частности, Джеппар назвала "искаженной" информацию, которую тиражируют российские СМИ со ссылкой на чиновников управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), якобы "ответственность за поставки питьевой водой жителей Крыма лежит, в том числе, на Украине".

По словам Джеппар, МИД Украины решило проверить информацию относительно заявления Поклонской непосредственно в УВКПЧ.

Спикер управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл подтвердил, что верховный комиссар ООН по правам человека получила письмо от Поклонской. Но, как сообщает Колвилл, в письме Поклонская "выражается обеспокоенность по поводу доступа к воде в Автономной Республике Крым и Севастополе, временно оккупированном Российской Федерацией".

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что, с учетом аннексии Крымского полуострова, "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".

Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыму будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Крыму ввели жесткие ограничения на подачу воды.



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