Поедет ли Украина встречаться с Россией в Саудовскую Аравию: что говорят у Зеленского

Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Об этом 14 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РБК-Украина.

Трамп удивил заявлением, что Украина, РФ и СШа проведут переговоры в Саудовской Аравии. Коллаж: Комментарии

Анонимный собеседник из команды президента Украины Владимира Зеленского не уточнил "РБК-Украина", изменятся ли планы Украины после анонса Трампа. Но ранее о подобной встрече в эти сроки в Офисе не задумывались.

"Украинская сторона пока не планировала переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе", — сообщили представитель президентской команды.

Как писали "Комментарии", Трамп также заявлял, что 14 февраля представители РФ, США и Украины встретятся в Мюнхене на конференции по безопасности. В Офисе президента это опровергли еще 13 февраля. А 14 февраля организаторы Мюнхенской конференции опровергли, что в мероприятии участвуют россияне. Что касается встречи в Саудовской Аравии, то, по словам Трампа, пока там должны встретиться представители переговорных команд трех стран. Впоследствии американский президент не исключил проведения в этой же стране переговоров между ним и российским правителем Владимиром Путиным.

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Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Вашингтон намерен добиться мирной сделки по Украине. Есть план, что она будет реализована в несколько этапов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Марко Рубио.