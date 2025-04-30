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Подписание соглашения между США и Украиной под вопросом: СМИ узнали о препятствиях

Какие препятствия возникли в вопросе подписания соглашения о недрах

30 апреля 2025, 18:09
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Кречмаровская Наталия

В среду ожидается подписание соглашения о недрах между США и Украиной. Однако, как сообщает Financial Times, почти в последний момент стороны столкнулись с препятствием.

Подписание соглашения между США и Украиной под вопросом: СМИ узнали о препятствиях

США, Украина. Иллюстративное фото

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом изданию сообщили три украинских чиновника.

По данным СМИ, проблемы возникли, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон, и команда Бессента сказала ей, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой. Такой информации сообщили три человека, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, американская сторона хочет, чтобы Украина подписала как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое завершило бы полное соглашение относительно полезных ископаемых.

"Один человек, знакомый с позицией США, заявил в среду, что переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных. По словам источника, высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, что это снизит прозрачность и подотчетность, но соглашение все же можно подписать уже в среду, если Украина вернется к начальным условиям", - пишет Financial Times.

По данным издания, украинская сторона заявила, что американская отчетность была неточной, и что они не могут подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно ратифицировать украинский парламент, прежде чем его можно будет подписать.

Как пишет СМИ, со ссылкой на информацию украинского чиновника Украина готова подписать в среду рамочное соглашение.


Подписание соглашения между США и Украиной под вопросом: СМИ узнали о препятствиях - фото 2


Напомним, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, как писал портал "Комментарии", оценил условия мирного соглашения, предложенного США.




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Источник: https://www.ft.com/content/1ae70f6c-6651-46e4-bc14-cfd6befc1474
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