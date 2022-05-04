Подоляк жестко отреагировал на заявления России об израильских наемниках в Украине

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Козлова Альбіна
После скандальных заявлений Сергей Лаврова об еврейском народе и Гитлере, а также "нацизме" в Украине и этническом происхождении родных президента Владимира Зеленского, российские пропагандисты не остановились и снова вспомнили израильский народ в своих материалах.
фото из Twitter
На этот раз в росСМИ распространили заявление спикера министерства иностранных дел (МИД) россии Марии Захаровой о том, что в Украине якобы есть израильские наемники и они бок о бок сражаются с "азовцами".
Советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в соцсети потролил работников МИД россии, упомянув о контрабанде наркотических веществ, направлявшихся в рф.
Также Подоляк добавил, что россия воюет только с Украиной, сопротивление войск и народа которой до сих пор не может преодолеть.
Кроме того, политик заявил, что россия должна быть признана страной-террористом, потому что "между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне".
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, что происходит с российской дипломатией и почему в МИДе делают такие скандальные заявления.
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