Подоляк жестко отреагировал на заявления России об израильских наемниках в Украине

После скандальных заявлений Сергей Лаврова об еврейском народе и Гитлере, а также "нацизме" в Украине и этническом происхождении родных президента Владимира Зеленского, российские пропагандисты не остановились и снова вспомнили израильский народ в своих материалах.

фото из Twitter

На этот раз в росСМИ распространили заявление спикера министерства иностранных дел (МИД) россии Марии Захаровой о том, что в Украине якобы есть израильские наемники и они бок о бок сражаются с "азовцами".

Советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в соцсети потролил работников МИД россии, упомянув о контрабанде наркотических веществ, направлявшихся в рф.

"В МИД России заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее", — написал он и выложил аналогичный твит на английском.

Также Подоляк добавил, что россия воюет только с Украиной, сопротивление войск и народа которой до сих пор не может преодолеть.

"Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерически заявляет РФ, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь. Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", — подчеркнул советник главы ОП.

Кроме того, политик заявил, что россия должна быть признана страной-террористом, потому что "между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, что происходит с российской дипломатией и почему в МИДе делают такие скандальные заявления.

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