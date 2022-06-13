Подоляк рассказал, готовилась ли Украина к войне

Украинская разведка предоставляла информацию высшему руководству о ситуации с накоплением российских войск у границ Украины, о намерениях российских политиков и планах по вторжению в 2022 году. В целях безопасности выполнялись соответствующие действия. Об этом в Твиттере написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



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Политик отметил, что было проведено обучение для лучшей координации действий защитников во время наступления российских войск, украинские склады боеприпасов были перемещены и засекречены. Однако другие государства, слыша и зная оговорки разведок США в январе, не начали поставку тяжелого вооружения, чтобы Украина могла защитить свои территории.

"Если Украина "не готовилась" к войне, почему первые россии удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях? Украина готовилась к войне с прошлого года: информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и и наша. Только если кто-то давал нам три дня, разведка говорила: выстоим. А вот что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы его остановить, — вопрос. Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла бы быть другой", — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он подчеркнул, что у россии есть планы и цели, которые не отвечают тому, что она публично рассказывает, а именно захват украинских территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; воровство продовольствия и металла; массовые убийства и миграционный кризис.

Профессор Йельского университета в США считает, что Путин взял курс на шантаж мира голодом и миграцией беженцев. Блокируя порты Украины и проводя военную агрессию против нее, россия не дает экспортировать зерно в страны Ближнего востока и Африки. Политика устрашения мира и грабежа украинского зерна ничем не отличается от действий Сталина и Гитлера.



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