Подготовка к встрече с США в Лондоне: о чем договорились главы МИД Украины и Франции

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Кравцев Сергей
Министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Франции Жан-Ноэль Барро скоординировали позиции накануне следующих международных встреч для восстановления мира. Об этом Сибига рассказал в соцсети Х в понедельник вечером.
Андрей Сибига и Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников
Украинский топ-дипломат подчеркнул, что Украина очень благодарна официальному Парижу за последовательную лидерскую позицию в вопросе установления мира, а также в вопросе установления прочных гарантий безопасности для Украины.
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