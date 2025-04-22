Подготовка к встрече с США в Лондоне: о чем договорились главы МИД Украины и Франции

Министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Франции Жан-Ноэль Барро скоординировали позиции накануне следующих международных встреч для восстановления мира. Об этом Сибига рассказал в соцсети Х в понедельник вечером.

Андрей Сибига и Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников

Украинский топ-дипломат подчеркнул, что Украина очень благодарна официальному Парижу за последовательную лидерскую позицию в вопросе установления мира, а также в вопросе установления прочных гарантий безопасности для Украины.

"Я только что имел содержательный разговор с моим французским коллегой и другом Жан-Ноэлем Барро. Мы скоординировали наши позиции накануне важных международных событий и следующих шагов к восстановлению справедливого и всеобъемлющего мира", – написал Андрей Сибига в соцсети Х.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданской инфраструктуре.

"Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей. – должен стать первым шагом к надежному и продолжительному миру", — заявил Владимир Зеленский.

Президент признал, что в Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной.

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