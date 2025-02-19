Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не предоставлять легитимности встречи между чиновниками США и России, сообщили агентству Reuters два информированных источника.

Зеленский не поехал в СА. Фото из открытых источников

Находясь с визитом в Турции, Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.

Он также сообщил, что отложил визит в королевство, который первоначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".

"Украина не хотела, чтобы произошедшее в Эр-Рияде выглядело легитимным", – сказал источник Reuters.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.