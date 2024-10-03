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Почему Запад противодействует планам Украины: названы причины

Прошедшая неделя была очень насыщенной и непростой для украинской делегации в США

3 октября 2024, 20:57
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Марьян Ощановский

Во время визита в США украинская сторона представляла свой план победы как новый серьезный шаг, который действительно может завершить войну чуть ли не в течение нескольких месяцев. Западные медиа очень скептически оценили предложения Украины, отметил политолог Игорь Чаленко.

Почему Запад противодействует планам Украины: названы причины

Запад скептически оценил план победы Украины. Фото из открытых источников

"Несправедливость оценки западными СМИ плана победы состоит в том, что на самом деле ни американские журналисты и эксперты, ни конгрессмены не видели полную версию украинского плана победы. СМИ публиковали драфты, отдельные пункты и небольшие фрагменты плана, делая выводы из полученной информации, которая часто могла быть вырвана из контекста. Де-факто Джо Байден был первым американцем, получившим полный и завершенный вариант плана победы", — подчеркнул Игорь Чаленко.

По словам политолога, скептицизм по поводу плана победы, который абсолютно преобладал в американской прессе, был направлен исключительно на то, чтобы охладить Украину и вернуть ее к разговорам о мирном плане и компромиссных путях завершения войны.

"На фоне сообщений медиа более сдержанно и объективно выглядит заявление Белого дома о том, что для выводов им нужно время для ознакомления с планом победы. В администрации Байдена не стали делать поспешные оценки, а сказали, что будут изучать документ. Остается надеяться, что до 12 октября, когда состоится встреча коалиции "Рамштайн" на уровне лидеров государств, Белый дом ответит, поддерживают ли США план победы Украины. А сейчас вопрос поддержки Штатами украинских предложений остается во взвешенном состоянии", — добавил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TUpMMe6QhMQ&t=3482s
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