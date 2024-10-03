Почему Запад противодействует планам Украины: названы причины

Во время визита в США украинская сторона представляла свой план победы как новый серьезный шаг, который действительно может завершить войну чуть ли не в течение нескольких месяцев. Западные медиа очень скептически оценили предложения Украины, отметил политолог Игорь Чаленко.

Запад скептически оценил план победы Украины. Фото из открытых источников

"Несправедливость оценки западными СМИ плана победы состоит в том, что на самом деле ни американские журналисты и эксперты, ни конгрессмены не видели полную версию украинского плана победы. СМИ публиковали драфты, отдельные пункты и небольшие фрагменты плана, делая выводы из полученной информации, которая часто могла быть вырвана из контекста. Де-факто Джо Байден был первым американцем, получившим полный и завершенный вариант плана победы", — подчеркнул Игорь Чаленко.

По словам политолога, скептицизм по поводу плана победы, который абсолютно преобладал в американской прессе, был направлен исключительно на то, чтобы охладить Украину и вернуть ее к разговорам о мирном плане и компромиссных путях завершения войны.

"На фоне сообщений медиа более сдержанно и объективно выглядит заявление Белого дома о том, что для выводов им нужно время для ознакомления с планом победы. В администрации Байдена не стали делать поспешные оценки, а сказали, что будут изучать документ. Остается надеяться, что до 12 октября, когда состоится встреча коалиции "Рамштайн" на уровне лидеров государств, Белый дом ответит, поддерживают ли США план победы Украины. А сейчас вопрос поддержки Штатами украинских предложений остается во взвешенном состоянии", — добавил он.