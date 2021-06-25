Почему в Кремле заговорили о срыве переговоров Зеленского с Путиным

В Российской Федерации допускают, что встреча их лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может так и не состояться. Об этом сказал пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков - Фото: ТАСС

Такое заявление последовало, как реакция Кремля на санкции Украины против российских компаний. Представитель Путина Песков назвал такие ограничения "противоречивой политикой" Киева в выстраивании отношений с Москвой.

" Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева ", — заявил он.

Также путинский пресс-секретарь не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по крымскому вопросу.

"Украинский вопрос — это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России. Тем более, что этот формат зиждется на минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины ", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, недавно Песков сообщил, что в Российской Федерации готовы к встрече главы Кремля Владимира Путина и украинского государственного главы Владимира Зеленского, однако организацию ее подготовки пока не ведут.

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