Почему в Кремле заговорили о срыве переговоров Зеленского с Путиным

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Данило Матюха
В Российской Федерации допускают, что встреча их лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может так и не состояться. Об этом сказал пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков - Фото: ТАСС
Такое заявление последовало, как реакция Кремля на санкции Украины против российских компаний. Представитель Путина Песков назвал такие ограничения "противоречивой политикой" Киева в выстраивании отношений с Москвой.
Также путинский пресс-секретарь не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по крымскому вопросу.
Напомним, недавно Песков сообщил, что в Российской Федерации готовы к встрече главы Кремля Владимира Путина и украинского государственного главы Владимира Зеленского, однако организацию ее подготовки пока не ведут.
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