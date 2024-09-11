Почему уволили Кулебу: эксперт назвал две ключевые версии

Уволенный с поста главы МИД Дмитрий Кулеба был на своем месте. Кулеба – профессиональный дипломат, один из немногих министров, к которому не было много претензий, заявил политолог Игорь Рейтерович.

Кулеба покинул пост главы МИД. Фото из открытых источников

При этом, по его словам, Дмитрий Кулеба был очень лоялен к Офису президента.

"Будучи министром иностранных дел, он спокойно отошел в сторону и не возражал, чтобы за международную политику отвечал Андрей Ермак. Кулеби же поручили налаживать отношения с Глобальным югом. В публичной плоскости он никогда не делал заявлений, которые противоречили бы позиции Владимира Зеленского и в целом Офиса президента", — отметил Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, наиболее вероятными можно назвать две причины отставки Кулебы – чрезмерная независимость от ОП или усталость.

"Что касается первой причины, то есть информация, что после дипломатических встреч западные чиновники стали все чаще приглашать Кулебу на разговоры off the record. Очевидно, за закрытыми дверями партнеры хотели услышать от главы МИДа его частные мнения, а не только согласованные заявления, которые он озвучивал публично. Такая "самостоятельность" Кулебы могла раздражать руководство Офиса президента. Также не следует исключать, что причиной увольнения стала элементарная человеческая усталость. За годы интенсивной работы в условиях войны министр мог банально устать", — подчеркнул политексперт.

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