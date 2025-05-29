Почему РФ тянет с мирным меморандумом до понедельника: в МИД назвали угрозу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности представить так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министра в соцсети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после десяти дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам", – написал украинский топ-дипломат.

По словам Андрея Сибиги, Украина надеется, что российская сторона не сорвет следующие запланированные мирные переговоры и немедленно подаст свои предложения для рассмотрения украинской стороне, поскольку об этом договаривались ранее.

"Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты", – отметил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на публичные заявления первых лиц Кремля о том, что они готовы к конструктиву и быстрым решениям по урегулированию войны в Украине российская сторона пыталась затянуть процесс подготовке "меморандума" о прекращении огня. Но мировая общественность нашла нужные аргументы для того, чтобы россияне согласились и дописали свои предложения по "меморандуму" быстрее. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины для участия в переговорном процессе.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия должна отказаться от этого желания убивать людей и разрушать жизни. Только в таком случае есть смысл говорить о прекращении войны. И задача всей мировой общественности надавить на Кремль, чтобы он принял такие ультимативные требования. Об этом во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



