Почему полномасштабная война между Россией и Украиной невозможна: рассказал Илларионов

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Козлова Альбіна
Андрей Илларионов, экс-советник Владимира Путина, в эфире телепередачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" рассказал, следует ли ожидать полномасштабного наступления России на Украину в ближайшие недели. По его словам, количество накопленных войск у границ Украины для масштабных военных операций мало.
Войск РФ возле границы Украины мало, фото из открытых источников
Как рассказал Андрей Илларионов, чтобы попытаться развязать настоящую полномасштабную войну против Украины, Россия должна подтянуть к границам Украины сотни тысяч военнослужащих, которые будут наступать в течение нескольких дней (от 500 тысяч и до 1 млн).
Как сообщал портал "Комментарии", мэр Харькова отреагировал на заявления о вероятности оккупации города. Мэр высказал позицию администрации и подчеркнул, что Харьков останется украинским и сдавать его оккупантам никто не будет.
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