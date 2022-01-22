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Почему полномасштабная война между Россией и Украиной невозможна: рассказал Илларионов

Политик и общественный деятель Илларионов выразил свое видение предполагаемого наступления и провокаций со стороны России

сегодня, 22:16
Автор:

Козлова Альбіна
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Андрей Илларионов, экс-советник Владимира Путина, в эфире телепередачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" рассказал, следует ли ожидать полномасштабного наступления России на Украину в ближайшие недели. По его словам, количество накопленных войск у границ Украины для масштабных военных операций мало.

Почему полномасштабная война между Россией и Украиной невозможна: рассказал Илларионов

Войск РФ возле границы Украины мало, фото из открытых источников

"На мой взгляд, большой войны не будет. В настоящее время и в ближайшее время (несколько недель) большой войны не будет. Прежде всего, потому что сейчас тех войск, которые Россия концентрирует у границы, вблизи линии разграничения, на расстоянии до 400 км – этих сил абсолютно недостаточно для проведения крупномасштабного наступления на территории Украины", – говорит эксперт.

Как рассказал Андрей Илларионов, чтобы попытаться развязать настоящую полномасштабную войну против Украины, Россия должна подтянуть к границам Украины сотни тысяч военнослужащих, которые будут наступать в течение нескольких дней (от 500 тысяч и до 1 млн).

"Этих войск сейчас у России нет и в ближайшее время их на границе не будет. Что касается провокаций, обстрелов, то, к сожалению, это возможно. Возможны и тактические операции или локальные операции со стороны ОРДЛО, со стороны Крыма. Ничего похожего на то, что российские войска могли бы попытаться захватить территорию Левобережной, Южной, Правобережной Украины, с попыткой выхода в Днепр, с попыткой оцепления больших городов или захвата. Это сейчас невозможно", — пояснил Илларионов.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Харькова отреагировал на заявления о вероятности оккупации города. Мэр высказал позицию администрации и подчеркнул, что Харьков останется украинским и сдавать его оккупантам никто не будет.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_RKnuqlP5QE
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