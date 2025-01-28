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Почему опасно жить за счет иностранной помощи: уроки для Украины

За полученную помощь необходимо идти на уступки

28 января 2025, 21:25
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Марьян Ощановский

Получая военную и финансовую помощь из-за границы, Украине рано или поздно придется идти на уступки и выполнять требования доноров, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Почему опасно жить за счет иностранной помощи: уроки для Украины

США приостановили помощь. Фото из открытых источников

"История с остановкой финансирования украинских грантовых программ – это очередное подтверждение тезиса о том, что все процессы в стране должны быть максимально независимыми и самодостаточными", – подчеркнул Максим Жорин.

Он отметил, что сегодня Украина зависима от зарубежных партнеров почти во всех областях — от военной до социальной.

Можно сказать, что сложились такие условия и списать на войну. Но зависимость от помощи началась не в 2022 году. Очень удобно было брать гранты или накапливать долги для последующих поколений. А вместо того, чтобы действительно вкладывать в инфраструктуру и развитие – деребонить все эти деньги по дороге. Только всегда нужно помнить об обратной стороне помощи из-за границы. Во-первых, это навязывание своих интересов и политики. Если нам дают вооружение, то будут сажать за стол переговоров даже против нашего желания. Если дают на реформы, то будем плодить уполномоченных по гендерной политике. Во-вторых, эта помощь может закончиться в любой момент и все рухнет", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5573
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