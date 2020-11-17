План Кравчука по Донбассу противоречит Минским соглашениям – Розенбаум

Политический обозреватель Сергей Розенбаум заявил, что украинские власти занимаются имитацией, а не поиском реального мира на Донбассе. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его мнению, так называемый план Кравчука – провальный документ, который никакого отношения к миру не имеет, а призван скорее показать украинцам, что власть упорно работает в восточном направлении.

"Чтобы план Кравчука, или любой другой план сработал, нужно, чтобы все стороны его приняли, — пишет Розенбаум. — Донбасс и россияне уже назвали план Кравчука по Донбассу полным противоречием Минских соглашений. Они считают, что план предназначен исключительно для созыва очередного саммита "нормандского формата", о чем заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. В ОРДЛО еще более категоричны – это не план урегулирования конфликта, а попытка завести его в тупик".

Эксперт отмечает, что проблема этого документа кроется в самом названии – "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений".

"Киев пытается подменить само выполнение Минских соглашений новым планом по их выполнению. То есть, пытается изменить последовательность шагов, что, понятное дело, никогда не примут ни в Москве, ни в Донецке с Луганском, — пояснил Розенбаум. — По версии украинской стороны, Минские соглашения не являются основой для урегулирования конфликта, а лишь служат основой работы ТКГ. При этом план Кравчука не преследует цель урегулировать конфликт, а лишь призван разблокировать работу ТКГ".

По словам политобозревателя, Минские соглашения предполагают, что Украина закрепит за ОРДЛО особый статус в Конституции и проведет выборы, тогда как Киев предлагает сначала провести полную демилитаризацию ОРДЛО и вывод всех вооруженных формирований до 15 февраля 2021 года.

"Получается, Украина пытается отменить свое обязательство по выводу всех иностранных наемников, вооруженных формирований и военной техники, а также разоружению всех незаконных групп на своей территории. При этом она хочет полностью разоружить Донбасс и ввести туда свои войска без какого-либо политического урегулирования, получив полный военный контроль над его территорией и границей с РФ еще до выборов", — заявил Розенбаум.

По его мнению, нужен специальный закон, который очертит поле деятельности народной милиции ОРДЛО. Кроме того, эксперт видит в документе подмену понятия: "вместо районов ОРДЛО с особым статусом управления говорится о зоне, свободной от незаконных вооруженных формирований". По словам Розенбаума, расплывчато указаны в документе и действия, которые должны предшествовать началу выведения НВФ из ОРДЛО.

"В плане Кравчука дальше прописаны политические и гуманитарные аспекты. Но дальше можно уже не идти, план обречен уже после прочтения первого пункта. Никто в ОРДЛО не согласиться на такую последовательность, это же очевидно. Это знают в Киеве, Москве, Париже и Берлине. Но при этом Киев зачем-то пытается в очередной раз "продавать" в ТКГ совершенно бесполезные вещи. Это говорит о том, что Украина и сейчас не заинтересована в окончании конфликта и достижении мира", — отметил Розенбаум.

Напомним, стали известны подробности водной катастрофы на Донбассе.

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