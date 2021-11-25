logo

BTC/USD

59195.55

ETH/USD

4516.80

LTC/USD

226.10

USD/UAH

27.27

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Песков рассказал о коронавирусном "эксперименте" Путина: что ввели главе Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков рассказал о коронавирусном "эксперименте" Путина: что ввели главе Кремля

Российский президент просто спутал вещество, которое ему ввели в нос

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков рассказал о вакцинации Путина с использованием нового назального спрея от ковида, который тот ошибочно определил порошком. Об этом он сообщил представителям медиа. Его комментарий обнародовало издание Газета.ру .

Песков рассказал о коронавирусном "эксперименте" Путина: что ввели главе Кремля

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, эту ситуацию уже объясняли. Российский президент просто спутал вещество, которое ему ввели в нос. Он назвал новый спрей порошком. Вакцинацию проводили с помощью шприца, поэтому это была жидкость, которую впрыскивают в носоглотку человека и так его вакцинируют.

Глава Кремля "действительно это сделал", таки испытал новый спрей. Прежде он вакцинировался бустерной инъекцией "Спутника-V", а уже через сутки повторил вакцинацию назальной вакциной.

Спикер Путина еще раз повторил, что новация – в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается пациентом. Поэтому имелась в виду жидкость. Президент России рассказал, что было впрыскивание шприцем. Порошок ни в коем случае нельзя шприцем впрыснуть.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин ревакцинировался от коронавируса двойной порошковой вакциной через нос. Глава РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от ковида двойной дозой вакцин, вторую часть прививки в виде порошка ему совершили через нос. По его словам, первую дозу ему сделали как укол. На следующий день после того, как он общался с заместителем руководителя центра им. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым принял там порошок. Этот российский медик и выполнил Путину уже вторую часть прививки.


 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!