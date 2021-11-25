Песков рассказал о коронавирусном "эксперименте" Путина: что ввели главе Кремля

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков рассказал о вакцинации Путина с использованием нового назального спрея от ковида, который тот ошибочно определил порошком. Об этом он сообщил представителям медиа. Его комментарий обнародовало издание Газета.ру .

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, эту ситуацию уже объясняли. Российский президент просто спутал вещество, которое ему ввели в нос. Он назвал новый спрей порошком. Вакцинацию проводили с помощью шприца, поэтому это была жидкость, которую впрыскивают в носоглотку человека и так его вакцинируют.

Глава Кремля "действительно это сделал", таки испытал новый спрей. Прежде он вакцинировался бустерной инъекцией "Спутника-V", а уже через сутки повторил вакцинацию назальной вакциной.

Спикер Путина еще раз повторил, что новация – в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается пациентом. Поэтому имелась в виду жидкость. Президент России рассказал, что было впрыскивание шприцем. Порошок ни в коем случае нельзя шприцем впрыснуть.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин ревакцинировался от коронавируса двойной порошковой вакциной через нос. Глава РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от ковида двойной дозой вакцин, вторую часть прививки в виде порошка ему совершили через нос. По его словам, первую дозу ему сделали как укол. На следующий день после того, как он общался с заместителем руководителя центра им. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым принял там порошок. Этот российский медик и выполнил Путину уже вторую часть прививки.

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