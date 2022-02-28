Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы - Подоляк

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Ольга Чародий
Первый раунд переговоров между Украиной и Россией, которая напала на нашу страну, окончен – стороны возвращаются в свои столицы.
Михаил Подоляк - фото из отрытых источников
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам,"стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения". Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, "для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения".
Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти теми получат конкретную практику развития".
Напомним, первый раунд переговоров между делегациями Украины и России завершился. Что можно сказать по итогам, известным на данный момент? Какие варианты развития ситуации кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к эксперту. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что первый раунд переговоров между делегациями Украины и России ожидаемо закончился ничем. "У сторон – абсолютно разные позиции. Свои требования Путин передал ранее через президента Франции Макрона, с которым говорил сегодня около полутора часов. Сводятся они к разоружению и "денацификации" Украины, не вступлению нашей страны в НАТО, признанию Крыма российским и так далее. В принципе – те же требования и цели, которые Путин оглашал ранее, до вторжения. И как повод для вторжения. Естественно, Украина на них пойти не может. Тем более, после открытого вторжения России, колоссальных ударов ракетами и не только по военным объектам, но и по гражданским, массовых жертв. Мы видим единение украинского общества в отражении российской агрессии, – подчеркивает Максим Яли. – Кто-то берет в руки оружие, а кто-то, как безоружные, мирные граждане во временно захваченном Бердянске, выходят к российским захватчикам, поют Гимн Украины и кричат: "Оккупанты – уходите!". Это, кстати, подействовало деморализующее – россияне убрались вон".
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