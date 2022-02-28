Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы - Подоляк

Первый раунд переговоров между Украиной и Россией, которая напала на нашу страну, окончен – стороны возвращаются в свои столицы.

Михаил Подоляк - фото из отрытых источников

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.





"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых бело сегодня прекращение огня на территории Украины и боевых действий", — заявил Подоляк.





По его словам,"стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения". Подоляк добавил, что сейчас стороны возвращаются в свои столицы для консультаций, "для того чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения".





Он также добавил, что стороны обговорили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти теми получат конкретную практику развития".





Напомним, первый раунд переговоров между делегациями Украины и России завершился. Что можно сказать по итогам, известным на данный момент? Какие варианты развития ситуации кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к эксперту. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что первый раунд переговоров между делегациями Украины и России ожидаемо закончился ничем. "У сторон – абсолютно разные позиции. Свои требования Путин передал ранее через президента Франции Макрона, с которым говорил сегодня около полутора часов. Сводятся они к разоружению и "денацификации" Украины, не вступлению нашей страны в НАТО, признанию Крыма российским и так далее. В принципе – те же требования и цели, которые Путин оглашал ранее, до вторжения. И как повод для вторжения. Естественно, Украина на них пойти не может. Тем более, после открытого вторжения России, колоссальных ударов ракетами и не только по военным объектам, но и по гражданским, массовых жертв. Мы видим единение украинского общества в отражении российской агрессии, – подчеркивает Максим Яли. – Кто-то берет в руки оружие, а кто-то, как безоружные, мирные граждане во временно захваченном Бердянске, выходят к российским захватчикам, поют Гимн Украины и кричат: "Оккупанты – уходите!". Это, кстати, подействовало деморализующее – россияне убрались вон".





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