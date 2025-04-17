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Первые результаты переговоров в Париже: что сообщил Келлог

Келлог охарактеризовал парижские встречи как продуктивные

сегодня, 21:01
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Марьян Ощановский

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил об очень продуктивных встречах в Париже с украинской делегацией.

Первые результаты переговоров в Париже: что сообщил Келлог

Украина и США договариваются в Париже. Фото из открытых источников

"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по усилиям, направленным на прекращение украинско-российской войны", — отметил Кит Келлог.

Как известно, делегации Украины и США и представители Британии и Франции прибыли в Париж 17 апреля, где проходят переговоры в разных форматах по завершению российско-украинской войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.



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Источник: https://x.com/generalkellogg?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1912917434266169509%7Ctwgr%5E4bfe8e927a862a3e9c1b7b92ed3485164ec90168%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F04%2F17%2F7209749%2F
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