Первые результаты переговоров в Париже: что сообщил Келлог

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил об очень продуктивных встречах в Париже с украинской делегацией.

Украина и США договариваются в Париже. Фото из открытых источников

"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по усилиям, направленным на прекращение украинско-российской войны", — отметил Кит Келлог.

Как известно, делегации Украины и США и представители Британии и Франции прибыли в Париж 17 апреля, где проходят переговоры в разных форматах по завершению российско-украинской войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.