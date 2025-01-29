Первая встреча украинской делегации с командой Трампа: стало известно, когда она состоится

Украину пригласили на встречу министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Евросоюза и США. Киев на мероприятии будет представлять глава МИД Андрей Сибига. Это станет первой официальной встречей украинской делегации с представителями администрации нового президента США Дональда Трампа.

Украина и США

Как сообщает Общественное со ссылкой на дипломатические источники, встреча запланирована на 12 февраля в Париже.

От Соединенных Штатов в этой встрече примет участие госсекретарь Марко Рубио, недавно назначенный на эту должность Трампом. Известно, что должность госсекретаря в США аналог министра иностранных дел, однако его влияние значительно шире.

Глава Госдепа является самым высоким по рангу членом американского правительства после президента и вице-президента, занимая третье место в системе исполнительной власти США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине возлагают большие ожидания президента Дональда Трампа и его команду. В частности, есть надежды на то, что он сможет нажать на Россию и ее диктатора Владимира Путина, чтобы остановить войну. Ожидается, что Трамп ударит санкциями в нефтегазовой промышленности РФ и лишит агрессора денег, чтобы вести войну. Также ожидается, что в случае отказа Путина вести переговоры с Украиной, Соединенные Штаты предоставят Украине все необходимое оружие.

Кстати, президент Владимир Зеленский рассказал , что перед вторжением РФ в 2022 году лично обращался к Джо Байдену с просьбой предоставить Украине оружие, чтобы дать отпор агрессору, впрочем, получил отказ. Также США не захотели вводить против России дополнительные превентивные санкции, которые могли бы остановить Кремль от полномасштабного вторжения.



