"Первая мировая биологическая война": секретарь СНБО Данилов сравнил угрозу коронавируса с ядерным оружием

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сегодня мир впервые столкнулся с первой мировой биологической войной, последствия которой будут преодолены не скоро. Об этом сообщает пресс-служба СНБО после встречи представителей ведомства с послами Швеции и Финляндии.

Во время визита почетных делегатов в центр кибернетической безопасности, Данилов представил им усиленные средства по выявлению киберинцидентов, которые могут нести угрозу для государственной целостности в период ведения вооруженного противостояния на востоке страны.

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил секретарь СНБО.

Также он добавил, что сегодня кибератаки и биологическое оружие является более устрашающей и могущественной угрозой, чем ядерное оружие.

По итогам встречи Алексей Данилов поблагодарил международных партнеров за их твердую позицию в отстаивании суверенитета Украины и совместным усилиям по противодействию указанным угрозам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция приняла решение об увеличении военного присутствия в Балтийском море из-за повышенного кризиса в Беларуси и российской активности в этой части внешних вод.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!