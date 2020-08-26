"Первая мировая биологическая война": секретарь СНБО Данилов сравнил угрозу коронавируса с ядерным оружием

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Екатерина Белоброва
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сегодня мир впервые столкнулся с первой мировой биологической войной, последствия которой будут преодолены не скоро. Об этом сообщает пресс-служба СНБО после встречи представителей ведомства с послами Швеции и Финляндии.
Во время визита почетных делегатов в центр кибернетической безопасности, Данилов представил им усиленные средства по выявлению киберинцидентов, которые могут нести угрозу для государственной целостности в период ведения вооруженного противостояния на востоке страны.
"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил секретарь СНБО.
Также он добавил, что сегодня кибератаки и биологическое оружие является более устрашающей и могущественной угрозой, чем ядерное оружие.
По итогам встречи Алексей Данилов поблагодарил международных партнеров за их твердую позицию в отстаивании суверенитета Украины и совместным усилиям по противодействию указанным угрозам.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция приняла решение об увеличении военного присутствия в Балтийском море из-за повышенного кризиса в Беларуси и российской активности в этой части внешних вод.
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