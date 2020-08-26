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Главная Новости Политика внешняя политика "Первая мировая биологическая война": секретарь СНБО Данилов сравнил угрозу коронавируса с ядерным оружием
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"Первая мировая биологическая война": секретарь СНБО Данилов сравнил угрозу коронавируса с ядерным оружием

Алексей Данилов обозначил главные угрозы для мира по мере развития враждебных технологий

сегодня, 19:26
Автор:

Екатерина Белоброва

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сегодня мир впервые столкнулся с первой мировой биологической войной, последствия которой будут преодолены не скоро.  Об этом сообщает пресс-служба СНБО после встречи представителей ведомства с послами Швеции и Финляндии.

Во время визита почетных делегатов в центр кибернетической безопасности, Данилов представил им усиленные средства по выявлению киберинцидентов, которые могут нести угрозу для государственной целостности в период ведения вооруженного противостояния на востоке страны.

"Первая мировая биологическая война": секретарь СНБО Данилов сравнил угрозу коронавируса с ядерным оружием

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил секретарь СНБО.

Также он добавил, что сегодня кибератаки и биологическое оружие является более устрашающей и могущественной  угрозой, чем ядерное оружие.

По итогам встречи Алексей Данилов поблагодарил международных партнеров за их твердую позицию в отстаивании суверенитета Украины  и совместным усилиям по противодействию указанным угрозам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция приняла решение об увеличении военного присутствия в Балтийском море из-за повышенного кризиса в Беларуси и российской активности в этой части внешних вод. 


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