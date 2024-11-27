Первая леди Украины рассказала, как война повлияла на здоровье Владимира Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская, недавно привлекшая своим элегантным образом на встрече с министром Дании, рассказала о том, как полномасштабная война с Россией сказалась на здоровье ее мужа, Президента Украины Владимира Зеленского. Во время визита в Италию и Ватикан она дала интервью итальянской газете La Repubblica , в котором поделилась, что война оказывает значительное влияние на физическое состояние ее любимого.

Елена и Владимир Зеленские (фото из открытых источников)

Зеленская отметила, что у Владимира Зеленского возникли проблемы со спиной из-за чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Первая леди объяснила, что с началом полномасштабного вторжения Президент ежедневно сталкивается с большим стрессом, что, в свою очередь, негативно отражается на его самочувствии. К тому же, по ее словам, у Зеленского практически нет возможности для полноценного отдыха.

"Тысячи дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", – призналась Елена Зеленская.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленская сравнила уступки Украины в войне с Россией с мифами о драконе. Первая леди Елена Зеленская ответила на вопрос, что ожидает украинцев, если Украина согласится поступить своими территориями ради мира. По ее словам, это означает дать врагу время на подготовку к новой войне.

Елена Зеленская в интервью Daily Mail рассказала, почему Украина не хочет идти на уступки России и удовлетворить желание Путина захватить украинские территории. По словам первой леди, Россия снова может начать новую войну.

Супруга президента также указывает, что такое "перемирие" только могут предлагать те, что никого не потерял, а Россия за этот период будет придумывать "новые способы нас убивать".

