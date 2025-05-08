«Перемирие» в Украине: в МИД рассказали о важных месседжах, которые уже отослали партнерам

"Парадное перемирие", которое инициировал российский диктатор Владимир Путин, как и прогнозировалось, оказалось фарсом. Противник продолжает атаковать по всей линии фронта. Все факты, подтверждающие это, Украина оперативно фиксирует и информирует о них западных партнеров, а также международные организации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X-аккаунте рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом. По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта", — заявил Сибига.

Как отметил глава МИД, с полуночи до юга Российская Федерация (РФ) 734 раза нарушила режим прекращения огня и осуществила 63 штурмовые операции.

По словам топ-дипломата Украины, россияне осуществили 23 штурмовые операции; 586 обстрелов было совершено против позиций украинских бойцов. Причем 464 из них с применением тяжелого вооружения. 176 ударов с применением дронов. Было нанесено 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб (КАБ).

При этом министр отметил, что Киев реагирует на обстрелы и делится информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с США, ЕС, партнерами и международными организациями.

"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова. Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам по развитию доверия, которые сделают возможными мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру", — добавил Андрей Сибига.

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