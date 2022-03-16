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Переломный момент в войне: какое оружие США дают Украине

США предоставляют Украине оружие на 800 млн долларов

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева
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16 марта глава Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Украине отправят новое вооружение. В Белом доме уточнили перечень вооружения, которое Соединенные Штаты предоставят нашей стране.

Переломный момент в войне: какое оружие США дают Украине

США оказали помощь Украине (фото из открытых источников)

Украинская армия получит 800 зенитных комплексов Stinger, 2 тысячи Javelin, тысячу единиц легкого противоброневого оружия и 6 тысяч противоброневых систем AT-4, 100 БПЛА, 100 гранатометов, 5 тысяч винтовок, тысячу пистолетов, 400 000 25 тысяч бронежилетов и 25 тысяч шлемов.

По обнародованной информации, эту помощь реализуют прямо передав это вооружение американского Министерства обороны военнослужащим нашей страны, чтобы они могли защищать свое государство от неоправданной российской агрессии.

Народный депутат Алексей Гончаренко назвал помощь США переломным моментом в войне против России.

"Байден заявил, что передает Украине системы ПВО, противотанковое оружие, беспилотники. Похоже, что это переломный момент в войне. Посмотрим, как рашисты будут вести себя на переговорах. Их единственным аргументом были летящие во все стороны баллистические ракеты. Больше его не увидим, надеюсь. Путин решил воевать на нашей земле с мирными жителями, мирными городами, школами, детскими садами, больницами, роддомами и театрами. Теперь мы сможем их защитить", — заявил Гончаренко.

Важно, что на этой неделе Соединенные Штаты предоставили помощь нашей стране на 1 млрд долларов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытию неба над Украиной.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/
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