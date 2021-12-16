Переговоры Зеленского и Путина: что говорят политологи

Во время эфира ток-шоу "Сегодня" эксперты высказали свое мнение по поводу необходимости прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Большинство гостей студии все-таки склоняются к мнению, что разговаривать с Путиным нужно.



Политологи оценили возможность встречи Зеленского и Путина, фото из открытых источников

Политолог Олег Саакян не согласен с коллегами и говорит, что говорить с Путиным без свидетелей нет смысла.

"Президент не успеет выйти из кабинета, как в России будут раздуваться фейки об измене. В России есть много инструментов, чтобы сам процесс переговоров, в каком бы формате он ни происходил, стал предательством. Мы никогда не узнаем о чем действительно говорили, что действительно обещала Россия, что задекларировали вместе", — подчеркнул эксперт.

Олег Пастернак, политтехнолог, уверяет, что переговоры между лидерами двух государств могут произойти.

"Для определенной части избирателей Зеленского эта встреча важна. Он продемонстрирует выполнение своего базового обещания, приблизится, по его мнению, к попытке понимания с Путиным. Интерпретации этих встреч в Украине и России могут быть совершенно разными, это действительно так. Но если это поможет сохранить жизнь мирных жителей на Донбассе, людей в окопах на линии сопротивления, то говорить надо", — добавил политтехнолог.

Николай Катеринчук, нардеп IV, XVII созывов, считает, что любые переговоры — это лучше военных действий.

"Если предпосылками встречи будут освобожденные наши пленные, прекратятся боевые действия, тогда можно ехать. Надо отходить от популистической романтики и быть реалистами, чтобы эта встреча не оказала негативного влияния на партнерскую поддержку Запада", — отметил Катеринчук.

Алексей Плотников, заслуженный экономист и нардеп V, VI созывов, уверен, что встречаться президентам нужно. Потому как то, что есть сейчас – это замороженный конфликт. Россия не дает оккупированные территории под контроль Украины, но и не делает наступления.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский заявил в Брюсселе, что политика санкций после эскалации никого не интересует.

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