Переговоры Зеленского и Путина: что говорят политологи

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Во время эфира ток-шоу "Сегодня" эксперты высказали свое мнение по поводу необходимости прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Большинство гостей студии все-таки склоняются к мнению, что разговаривать с Путиным нужно.
Политологи оценили возможность встречи Зеленского и Путина, фото из открытых источников
Политолог Олег Саакян не согласен с коллегами и говорит, что говорить с Путиным без свидетелей нет смысла.
Олег Пастернак, политтехнолог, уверяет, что переговоры между лидерами двух государств могут произойти.
Николай Катеринчук, нардеп IV, XVII созывов, считает, что любые переговоры — это лучше военных действий.
Алексей Плотников, заслуженный экономист и нардеп V, VI созывов, уверен, что встречаться президентам нужно. Потому как то, что есть сейчас – это замороженный конфликт. Россия не дает оккупированные территории под контроль Украины, но и не делает наступления.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский заявил в Брюсселе, что политика санкций после эскалации никого не интересует.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости