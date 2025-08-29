logo

Переговоры в США: Ермак рассказал первые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры в США: Ермак рассказал первые подробности

В Офисе Президента настаивают, что нужно проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров

29 августа 2025, 17:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинская делегация в США проводит переговоры с американской стороной. Уже известны первые подробности переговоров.

Переговоры в США: Ермак рассказал первые подробности

Ермак и Уиткофф. Фото из открытых источников

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей провел встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

"Самое главное — подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность", — сообщил Ермак.

Он отметил, что в начале встречи проинформировал Стива Уиткоффа о преступлениях войны, которые ежедневно совершает Россия против городов и громад Украины. В частности, сообщил о массированной ракетно-дроновой атаке на Киев, унесшей жизни 23 человек, среди них — четверо детей.

"К сожалению, Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и очевидно затягивает боевые действия. Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно быстрее достичь продолжительного мира. Именно Украина воспринимает все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждую из них затормаживает именно российская сторона", – отметил руководитель Офиса Президента.

Ермак подчеркнул открытость Украины к прямым переговорам на уровне лидеров и готовность к обсуждению широчайшего спектра вопросов.

"Считаем, что нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и, в частности, проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров. Пригласил Уиткоффа посетить Украину в ближайшее время", — отметил Ермак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Кремле скрывают детали переговоров Трампа и Путина.



Источник: https://t.me/ermaka2022/6871
