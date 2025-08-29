Переговоры в США: Ермак рассказал первые подробности

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украинская делегация в США проводит переговоры с американской стороной. Уже известны первые подробности переговоров.
Ермак и Уиткофф. Фото из открытых источников
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей провел встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Он отметил, что в начале встречи проинформировал Стива Уиткоффа о преступлениях войны, которые ежедневно совершает Россия против городов и громад Украины. В частности, сообщил о массированной ракетно-дроновой атаке на Киев, унесшей жизни 23 человек, среди них — четверо детей.
Ермак подчеркнул открытость Украины к прямым переговорам на уровне лидеров и готовность к обсуждению широчайшего спектра вопросов.
