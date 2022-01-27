Переговоры в Париже по ситуации на Донбассе: нардеп рассказал, можно ли их считать успешными

В Париже прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата 26 января. Во время переговоров дипломаты из Германии, Франции, Украины и России пришли к соглашению о новой встрече в Берлине в феврале.



Донецкая область, фото из открытых источников

В ходе переговоров стороны заявили о стремлении проработать разногласия, чтобы начать реализацию Минских соглашений. Представители стран подчеркнули, что единогласно поддерживают безусловное соблюдение режима тишины на Донбассе. Глава Офиса президента назвал встречу "аудитом выполнения Минских соглашений и договоренностей лидеров Нормандского формата от 2019 года".

Во время пресс-брифинга нардеп Даниил Гетманцев подчеркнул, что есть надежда возобновить мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе, который был сорван в прошлом году.



"Я приветствую фактическое восстановление Нормандского формата, потому что у нас есть договоренности о прекращении огня о продолжении этих встреч вскоре. По сути, происходит возобновление мирного процесса, который был сорван год назад. Я надеюсь, что будет восстановлен и Нормандский формат в виде встреч президентов четырех стран и от безусловного перемирия мы дойдем до окончательного мира", — пояснил политик.

По его словам, Минские договоренности – это единственный документ, являющийся базой для движения к миру. Однако там есть логические неувязки.

"Мы понимаем, что в самих Минских договоренностях есть логические неувязки, которые при доброй воле Российской Федерации могут быть устранены и мы можем провести выборы (в ОРДЛО — ред.) по украинским законам и восстановить украинскую законность на этих территориях. Отмечу еще раз — мы не можем провести выборы по украинскому законодательству, если в ОРДЛО присутствуют вооруженные силы, не санкционированные этим законодательством", — сообщил депутат.

Андрей Ярмак сообщил, что совместное заявление представителей стран Нормандской четверки о необходимости соблюдения режима прекращения огня – это шаг вперед.

Как сообщал портал, эксперт рассказал, почему Минские договоренности для Украины не приемлемы.

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