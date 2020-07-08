Переговоры ТКГ: о чем договорились во время последней встречи

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), в состав которой входят представители Украины, России и ОБСЕ, во время заседания 8 июля предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. Стороны также обсудили возможности для разминирования следующих семи участков.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Кроме того, украинская сторона заявила о готовности пропускать граждан через все КПВВ, но вопрос остается открытым из-за неоднозначной позиции другой стороны. Также в течение ближайших 4 месяцев в Луганской области могут заработать два новых КПВВ – предложение украинской стороны поддержали остальные участники переговоров.

Следующее заседание ТКГ может состояться уже 14 июля. С такой инициативой выступила украинская сторона, аргументировав его тем, что необходимо детально обсудить вопросы безопасности.

Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты встречи помощников глав государств "нормандского формата" в ракурсе урегулирования ситуации на Донбассе.

Встреча состоялась в Берлине 3 июля. С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По итогам "рандеву" РФ потребовала от Украины скорейшего закрепления в Конституции особого статуса Донбасса. В свою очередь, президент Владимир Зеленский уверяет, что никто не в праве требовать подобного от Украины.

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