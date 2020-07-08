Переговоры ТКГ: о чем договорились во время последней встречи

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Татьяна Веремеева
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), в состав которой входят представители
Украины, России и ОБСЕ, во время заседания 8 июля предварительно согласовала 13
участков для разминирования на Донбассе. Стороны также обсудили возможности для
разминирования следующих семи участков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).
Кроме того, украинская сторона заявила о готовности пропускать граждан
через все КПВВ, но вопрос остается открытым из-за неоднозначной позиции другой
стороны. Также в течение ближайших 4 месяцев в Луганской области могут
заработать два новых КПВВ – предложение украинской стороны поддержали остальные
участники переговоров.
Следующее заседание ТКГ может состояться уже 14 июля. С такой инициативой
выступила украинская сторона, аргументировав его тем, что необходимо детально
обсудить вопросы безопасности.
Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты
встречи помощников глав государств "нормандского формата" в ракурсе
урегулирования ситуации на Донбассе.
Встреча состоялась в Берлине 3 июля. С украинской стороны присутствовали
вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса
президента Андрей Ермак. По итогам "рандеву" РФ потребовала от Украины
скорейшего закрепления в Конституции особого статуса Донбасса. В свою очередь,
президент Владимир Зеленский уверяет, что никто не в праве требовать подобного
от Украины.
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