kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.07.2020

BTC/USD

9420.41

ETH/USD

246.06

LTC/USD

45.06

НБУ 09.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Переговоры ТКГ: о чем договорились во время последней встречи
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры ТКГ: о чем договорились во время последней встречи

Во время переговоров ТКГ Украина заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе

сегодня, 23:59
Автор:

Татьяна Веремеева
Переговоры ТКГ: о чем договорились во время последней встречи

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), в состав которой входят представители Украины, России и ОБСЕ, во время заседания 8 июля предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. Стороны также обсудили возможности для разминирования следующих семи участков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Кроме того, украинская сторона заявила о готовности пропускать граждан через все КПВВ, но вопрос остается открытым из-за неоднозначной позиции другой стороны. Также в течение ближайших 4 месяцев в Луганской области могут заработать два новых КПВВ – предложение украинской стороны поддержали остальные участники переговоров.

Следующее заседание ТКГ может состояться уже 14 июля. С такой инициативой выступила украинская сторона, аргументировав его тем, что необходимо детально обсудить вопросы безопасности.

Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты встречи помощников глав государств "нормандского формата" в ракурсе урегулирования ситуации на Донбассе.

Встреча состоялась в Берлине 3 июля. С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По итогам "рандеву" РФ потребовала от Украины скорейшего закрепления в Конституции особого статуса Донбасса. В свою очередь, президент Владимир Зеленский уверяет, что никто не в праве требовать подобного от Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!