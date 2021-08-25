Переговоры с террористами: к чему приведет «диалог» стран G7 и «Талибана»

Лидеры стран Большой семерки (G7) на виртуальной встрече обсудили ситуацию в Афганистане. Также политики напомнили "Талибану" об ответственности за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушение прав человека, а еще — назвали условие признания легитимности будущего правительства. "Комментарии" попросили экспертов оценить шансы на то, что талибы будут придерживаться выставленных условий. Специалисты попробовали объяснить, какая страна способна выиграть от создавшейся ситуации.

Чего ждать от "Талибана" странам Большой семерки. Коллаж: Ридус

"Вероятность полного выполнения талибами требований G7 равна нулю"

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что шанс полного выполнения требований, которые страны G7 выставили талибам, равен нулю.

"Надо понимать, что этот документ "Большой семерки" возник как в некой мере "наш ответ Чемберлену", если вспомнить историю советского прошлого. А именно — как ответ G7 на фактически ультиматум талибов завершить эвакуацию американских, европейских и прочих граждан и союзников до 31 августа, иначе будут проблемы у военных "Большой семерки". На фоне фактического бегства США из Афганистана, на фоне реальной катастрофы в вопросах эвакуации, страны G7 просто обязаны были что-то сделать, как-то отреагировать, выставить какие-то свои требования. Показать, что у них существует некая политика на афганском направлении. В результате родился такой набор требований", — поясняет Игорь Тышкевич.

При этом, продолжает он, если посмотрим на призыв соблюдать права женщин, обеспечить право на образование, то во многом это совпадает с тем, что декларируют сами талибы.

"Но если мы говорим о требованиях обеспечить права меньшинств, женщин как в странах Европы, то этого, понятно, не будет. Если же сравнить нынешние обещания талибов и политику "Талибана" 2001 года, разница уже есть, причем колоссальная, — говорит эксперт. — Так что, еще раз отмечу, вероятность полного выполнения талибами требований G7 равна нулю. Зато у руководителей стран "Большой семерки" есть возможность сказать, что талибы прислушались к их заявлению".

Размышляя на тему, какая из стран выигрывает от создавшейся в Афганистане ситуации, Игорь Тышкевич считает таковой Китай.

"Талибы не выставляют претензий Китайской Народной Республике (КНР) по вопросу уйгуров, к тому же гарантируют безопасность китайских инвестиций, декларировали развитии отношений с КНР. Китай заявил о том же. На этом фоне Китай является одним из государств, которое могут войти в Афганистан со своими деньгами и получить определенную выгоду. К тому же, учитывая специфику Китая, маловероятно, что ему будут угрожать миграционные потоки из Афганистана", — поясняет эксперт.

Тышкевич не исключает, что и Россия может попытаться войти в афганскую экономику. Но учитывая предыдущую историю войны в Афганистане (еще во времена СССР), это будет сложнее. Плюс остро стоит вопрос миграционных вызовов.

"Турция также может войти, она потихоньку это делает, но снова-таки есть вопрос миграционных вызовов. То есть, кроме Пакистана, есть тройка государств, которые так или иначе выигрывают от нынешней ситуации в Афганистане — Китай, Россия, Турция. Но наилучшие позиции тут у КНР", — резюмирует Игорь Тышкевич.

Мировые правительства начали переговоры с террористами вопреки убеждениям

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко обращает внимание на следующий факт: то, что G7 в принципе выставляет какие-то условия талибам, означает, что диалог уже начался.

"Как в анекдоте — вот видите, вы уже торгуетесь. Если раньше речь шла о том, что с террористическими организациями в принципе нельзя вести переговоры, то сейчас мы видим, как эта ситуации меняется", — отмечает эксперт.

Поведение талибов, которые пытаются в глазах мирового сообщества смягчить свой образ, предстать более либеральными, прогрессивными, чем мы их привыкли воспринимать — это, по мнению Юрия Кочевенко, лишь уловка. Цель — создание видимости легитимности, чтобы получить возможность участия афганского правительства, состоящего в основном из "Талибана", в неком международном сотрудничестве.

"Но всё это напускное. Не стоит этим обманываться, — предостерегает эксперт. — Для идеологии этих людей последние тысячи лет человеческой истории не имеют значения. И полагать, что последние 20 лет, когда они были отстранены от власти, что-либо изменили — наивно".

Юрий Кочевенко уверен, что от создавшейся в Афганистане ситуации проигрывают все.

"Но некоторые, как та же Россия, могут мнить себя некими выгодополучателями от этой ситуации, — считает эксперт. — Как СССР в свое время казалось, что Исламская революция в Иране и свержение шаха, который был американским партнером, может быть в интересах Советского Союза. Но на самом деле — нет. И в нынешней ситуации мир в целом и РФ в частности получают очередной центр нестабильности, напряженности — откуда они будут распространяться в другие страны и регионы".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой особой опасностью американские военнослужащие умудрились столкнуться на территории Афганистана. Об опасениях Джозефа Байдена подробнее читайте в нашем материале.

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