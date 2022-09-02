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Переговоры с Россией – это проявление наивности и слабости. Российскому обществу нужен холодный душ

Появилось новое интервью Премьер-министра Дениса Шмигаля о войне в Украине и отношениях с Германией

сегодня, 13:48
Автор:

Slava Kot
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Украинский премьер-министр Денис Шмигаль дал развернутое интервью немецкому изданию Deutsche Presse-Agentur. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Правительственный портал".

Переговоры с Россией – это проявление наивности и слабости. Российскому обществу нужен холодный душ

Российскому обществу нужен холодный душ. Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Украинский политик ответил на несколько важных вопросов германских журналистов. Корреспонденты издания спросили изменилось ли отношение Украины к Германии, ведь в начале войны Бундестаг не очень активно поддерживал страну. Денис Шмигаль сообщил, что в настоящее время уже достигнут значительный прогресс в помощи Украины. Ранее ВСУ могли получить от Германии только защитное снаряжение, а сейчас самые лучшие образцы техники – системы ПВО, танки, артиллерия.

Далее вопросы касались темы ослабления санкции, на что украинский Премьер-министр резко отреагировал.

Что тут говорить, это проявление наивности, слабости или лицемерия. Следует четко осознать, что Россия является угрозой для всей Европы, — сказал Денис Шмигаль.

Следующий вопрос немецких журналистов касался отмены виз для жителей РФ. В немецком правительстве против такого решения, там считают этот конфликт войной Путина.

На что украинский политик сразу возразил и привел цифры из опроса. По статистическим данным 80% российских жителей поддерживают войну, поэтому нельзя делить россиян на хороших и плохих.

Российскому обществу нужен холодный душ, – продолжил отвечать Денис Шмигаль.

Ранее портал "Комментарии" писал о новой военной помощи от США. Соединенные Штаты уже выделили Украине около 13 млрд долларов и продолжают поддерживать украинские власти в войне против Российской Федерации.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/interviu-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-nimetskomu-informatsiinomu-ahentstvu-deutsche-presse-agentur
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:04

Знову брехня корумпованих екстремістів про загрозу і, відповідно, захист світу. Росія прагне знищити Україну, і не більше. Було б бажання, обійти Україну, Росія б змогла. Зараз вони не чипають не тільки бункер, навіть західні регіони бажають лишити, як буферну зону. Корумпована Хунта прагне зберегти контроль над потоками та розкрадати репарації.

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