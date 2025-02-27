Переговоры РФ и США в Стамбуле: в Украине сделали заявление

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона не получала никакой информации о проходящих в Стамбуле переговорах между США и Россией. Видео его заявления быстро распространилось в соцсетях.

Переговоры РФ и США в Стамбуле (фото из открытых источников)

По его словам, эти переговоры, вероятно, не касаются Украины, однако МИД будет внимательно следить за заявлениями сторон.

"Нас не информировали, узнали из публичной информации… Нигде публично не заявлялось, что там будет обсуждаться Украина. Мне кажется, что они говорили, что там будут обсуждаться российско-американские двусторонние отношения. Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные заявления после этих переговоров, будем их анализировать", — отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что Украина не считает эти переговоры касающимися ее интересов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России анонсировали новую встречу с американцами в Стамбуле . Министр иностранных дел страны-агрессора России анонсировал новую встречу делегаций РФ и США. По его словам, подобная встреча пройдет в Турции уже завтра, 27 февраля. При этом Лавров утверждает, что в этот раз темой для обсуждения станет возобновление нормальной работы посольств обеих стран.

По его словам, российские дипломаты высокого уровня, эксперты, проведут встречу и рассмотрят накопившиеся в результате "противоправной деятельности" предыдущей администрации системные проблемы. Как заявил Лавров, будто бы предыдущая администрация Белого дома создавала искусственные препятствия для деятельности российского посольства. По его словам, Россия действовала симметрично и создавала такие же препятствия американцам в работе.