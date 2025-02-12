Переговоры о мире начались: когда ожидать первые результаты

Результаты переговоров об остановке российско-украинской войны будут ясны через три месяца, считает политолог Александр Антонюк.

Трамп поговорил с Зеленским. Фото из открытых источников

"Переговоры начались. Впереди три месяца, чтобы понять, дадут ли они результат", – написал Александр Антонюк.

Эксперт призвал граждан не вестись на истерики из-за того, что Трамп сначала позвонил Путину, а уже после разговора с российским диктатором – Зеленскому.

"Не ведитесь на истерику. Трамп позвонил первым? Это еще не победа Путина. Его стиль: говорить одно, а делать другое", – отметил он.

По словам политолога, главное – это какие требования стороны выложат на стол.

"Позиции будут меняться, но будет ли результат – вопрос открытый. Волна слухов только начинается. Готовьтесь", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.