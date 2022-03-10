Переговоры Кулебы и Лаврова закончились ничем – что ждет Украину дальше

В четверг, 10 марта, в Турции состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой российского МИД Сергеем Лавровым. К сожалению, никаких подвижек в прекращении вторжения РФ в Украину не намечается. Как пояснил Кулеба, прекращение огня привязано к выполнению невыполнимых требований к Украине со стороны страны-агрессора. Ситуацию специально для портала "Комментарии" проанализировала эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль.

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Ситуация, конечно, сложная. Россия продолжает бомбардировки Украины, обстрелы, целенаправленные убийства мирного населения. Но мы даем бой – и собственно на поле боя, и на дипломатическом направлении. Та же встреча глав МИД Украины РФ, прошедшая 10 марта в Турции (и, к сожалению, не приведшая к значимым подвижкам) — это важный шаг. Турция является членом НАТО. И именно он стала площадкой для этой встречи. Мостиком между Украиной страной-агрессором", – поясняет Катерина Коваль.

Она также обращает внимание, что идет большая работа по сбору военных преступлений РФ на территории Украины.

"Прокурор Международного уголовного суда в Гааге уже заявил, что намерен лично посетить Украину для сбора соответствующих доказательств. Это важно, если мы говорим о глобальном уровне происходящего. Международное сообщество всё понимает. И оно на нашей стороне", – отмечает эксперт.

По ее мнению, не менее важно сейчас остановить военные действия, не дать возможности россиянам использовать авиацию, наносить ракетные удары.

"Наша армия сильна, но РФ продолжает атаковать с воздуха. А потому надо говорить о необходимости помощи Украине авиацией, ПВО, ПРО. Раз уж над нами не могут закрыть небо. Необходим, чтобы мы могли эффективнее обороняться, защищая наши города, защищая мирных граждан, – подчеркивает Катерина Коваль. – И, конечно, важны переговоры. Напомню, что РФ называет происходящее не войной, а "специальной военной операцией". Но такая операция длится не более недели. Предусматривается некий финал. Захват территорий, смена власти, выбивание неких уступок, соглашений и так далее. Ничего такого россияне не достигли. А потому идут на переговоры. Прошло три раунда между делегациями, состоялась встреча на уровне министров иностранных дел. Так что есть надежда, что мы в ближайшее время выйдем на какие-то договоренности, приемлемые Украиной".

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