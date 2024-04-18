Patriot для Украины: о чем удалось договориться Кулебе с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили совместные глобальные усилия по предоставлению Украине большего количества зенитных ракетных комплексов Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба МИД.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Фото: сайт Министерства иностранных дел Украины

Переговоры Кулеба с Блинкеном состоялись на полях министерского саммита G7 на Капри. Топ-дипломат Украины выразил благодарность американским партнерам за помощь, в частности, что касается недавних решений о выделении дополнительных систем Patriot от партнеров.

"Роль США в вопросе обеспечения Украины системами противовоздушной обороны является неоценимой, но российский воздушный террор важно остановить как можно скорее", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим, стороны подробно обсудили совместные глобальные усилия, направленные на то, чтобы как можно скорее предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на полях министерского саммита продолжается работа над тем, чтобы союзники предоставили Украине как можно быстрее системы ПВО Patriot. Кулеба подчеркнул, что ключевым элементом в этом вопросе являются последовательные и регулярные поставки средств ПВО.

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