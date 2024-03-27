logo

BTC/USD

70185.61

ETH/USD

3581.02

LTC/USD

97.13

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Ожидают трудных переговоров: министр Сольский встретится с представителями правительства Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Ожидают трудных переговоров: министр Сольский встретится с представителями правительства Польши

Министр аграрной политики Николай Сольский примет участие в совместном заседании польского правительства и представителей ассоциаций фермеров Польши.

сегодня, 13:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Варшава ожидает тяжелых переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским, который, по мнению польских СМИ, выделяется "железной хваткой".

Ожидают трудных переговоров: министр Сольский встретится с представителями правительства Польши

Министр аграрной политики Николай Сольский. Фото из открытых источников

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, которого цитируют местные медиа, Николай Сольский примет участие в совместном заседании с польским правительством и представителями ассоциаций сельхозпроизводителей, на котором выскажет жесткую позицию за либерализацию торговли с ЕС в пользу украинских фермеров.

"Приезжает правительственная делегация Украины, в четверг в Варшаву совместное заседание правительств Украины и Польши. Завтра мы собираемся в необычном формате, потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители ассоциаций производителей разных растений", — сказал Секерский.

Министр агрополитики Украины активно участвует в решении проблемы блокирования украинской сельхозпродукции, занимается поддержкой бесперебойной работы "зернового коридора", что позволило поднять экспорт сельхозпродукции в 2023 до 22,9 млрд долларов — на 7% выше показателей 2022 года.

Пока Николая Сольского считают основным претендентом на должность премьер-министра на смену Дмитрию Шмыгалю, который попал в ряд скандалов, связанным с провальными переговорами с поляками и неудовлетворительными темпами строительства фортификаций на передовой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/foreign-policy/2024-03-27/ojidayut-trudnyih-peregovorov-ministr-solskiy-vstretitsya-s-predstavitelyami-pravitelstva-polshi/317354
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости