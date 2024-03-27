Ожидают трудных переговоров: министр Сольский встретится с представителями правительства Польши

Варшава ожидает тяжелых переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским, который, по мнению польских СМИ, выделяется "железной хваткой".

Министр аграрной политики Николай Сольский. Фото из открытых источников

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, которого цитируют местные медиа, Николай Сольский примет участие в совместном заседании с польским правительством и представителями ассоциаций сельхозпроизводителей, на котором выскажет жесткую позицию за либерализацию торговли с ЕС в пользу украинских фермеров.

"Приезжает правительственная делегация Украины, в четверг в Варшаву совместное заседание правительств Украины и Польши. Завтра мы собираемся в необычном формате, потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители ассоциаций производителей разных растений", — сказал Секерский.

Министр агрополитики Украины активно участвует в решении проблемы блокирования украинской сельхозпродукции, занимается поддержкой бесперебойной работы "зернового коридора", что позволило поднять экспорт сельхозпродукции в 2023 до 22,9 млрд долларов — на 7% выше показателей 2022 года.

Пока Николая Сольского считают основным претендентом на должность премьер-министра на смену Дмитрию Шмыгалю, который попал в ряд скандалов, связанным с провальными переговорами с поляками и неудовлетворительными темпами строительства фортификаций на передовой.