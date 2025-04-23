"Ожидания плохие": что может произойти после переговоров в Лондоне

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк считает, что США могут выйти из переговоров по войне в Украине. Кроме того, нардеп усматривает возможность, что Вашингтон может прибегнуть к безосновательным обвинениям Киева, а также прекратить поставки оружия.

Что может произойти после переговоров в Лондоне

Ярослав Железняк отреагировал на решение госсекретаря США Марко Рубио отменить поездку в Лондон, где он должен был встретиться с главами МИД Украины, Великобритании, Франции и Германии по переговорам по Украине. Кроме того, после этого другие главы МИД также отменили встречу, а обсуждения будут между другими дипломатами пяти стран.

"Выглядит так что представительство значительно снизили на сегодняшний день. И США и другие. Очевидно громких прорывов в переговорах и новостей вряд ли нужно ждать", — прогнозирует Железняк.

По его словам, вероятно, США покинут попытки переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, народный депутат усматривает, что Вашингтон может снова прекратить помощь Украине, в частности, по поставкам оружия.

"Мои личные ожидания плохи: после этого Штаты начнут выполнять то, что обещали. Выходить из переговоров. И тут главное, что бы снова не пошли обвинения (часто абсолютно безосновательно) только на нас. А главное, что бы снова не повторилась история с прекращением поставки того оружия или разведданных, которые мы до этого могли получать", — сказал Железняк

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отсутствии Рубио и Виткоффа на переговорах в Лондоне и что это значит для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде заявили, что США выходят из переговоров по Украине.