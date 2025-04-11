Отставка Бринк все усложнила: с какими вызовами столкнется Киев

Посол США в Украине Бриджит Бринк ушла в отставку. Как отметил эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский, кандидатуры новых послов утверждает Сенат США. Впрочем, по его словам, сейчас там явно не до быстрых шагов.

Бриджит Бринк

"Поэтому скорее всего быстро у нас посла не будет – а будет временный поверенный в делах. Что символически понижает статус. Все же Посол является более доверенным лицом и связующим звеном. С другой стороны – это Трамп и протрамповский Сенат (за несколькими исключениями у республиканцев), а потому всякое может быть", – отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на информацию, что якобы на нового Посла рассматривается кандидатура Криса Смита, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы. Смит имеет значительный опыт работы в Украине, занимая должность заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве с 2022 по 2023 год. Он известен своей поддержкой Украины.

"Кроме того, вспомним, что именно Смит вел переговоры с самопровозглашенным президентом Лукашенко, что привело к освобождению трех политзаключенных, включая одного гражданина США. Этот шаг рассматривался Трампом по улучшению отношений с Беларусью и уменьшению ее зависимости от РФ", — говорит Шеренговский.

Однако он добавил, что поскольку Смит дружески настроен к Украине, то его могут попытаться "сбить".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Посол США в Украине Бриджит Бринк объявила об отставке почти после трех лет в должности. Официально Госдепартамент подтвердил ее возвращение домой, отметив, что причиной является "сочетание личных вызовов", в частности, работу в зоне боевых действий, что по протоколам безопасности означает — семью не привезешь.



