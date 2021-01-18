Откровения Шредера: что значат признания бывшего немецкого чиновника о Кремле

Близкий к Кремлю экс-канцлер Германии Герхард Шредер, в настоящее время занимающий пост председателя совета директоров "НК "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream-2, в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel признал, что ряд действий российского руководства (включая аннексию Крыма) нарушают международные правовые нормы. Правда уточнил, что не знает, несет ли Владимир Путин ответственность за все, что связывают с Россией. А еще заявил, что не считает санкции правильной реакцией на нарушение международного права. И отметил, что "ни один президент России уже не вернет Крым". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о чём говорят откровения Шредера.



Герхард Шредер. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Значение заявлений по Крыму

Политолог Кирилл Сазонов считает, что критические заявления Шредера по Крыму – показательны.

"Лояльность этого влиятельного немецкого политика Кремль оплачивал достаточно щедро, дав ему кресло в руководстве "Газпрома". Понятно, что от прямых обвинений в адрес Путина Шредер воздерживается. Тем не менее, оккупацию Крыма оценивает критически. Всё это происходит на фоне победы Джозефа Байдена в США и избрания вместо Меркель нового главы ХДС в Германии", – обращает внимание политолог.

По мнению Кирилла Сазонова, такие заявление Шредера могут говорить о том, что его положение в РФ уже не такое прочное. И он задумывается о возвращении в Германию.

"Самое время подумать над очищением репутации, – поясняет политолог. – Связи с РФ и Кремлем могут становиться всё более токсичными, что заставляет всех "европейских друзей Путина" дистанцироваться от российского президента".

Странные заявления Шредера

В немецком политикуме нет особых иллюзий на счет того, что Герхард Шредер – это очень яркий пример Russlandsversteher, иными словами симпатика путинской России. В этом уверен эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.

"Шредер долгое время оставался невосприимчив к факту российской агрессии против Украины, невзирая на официальное осуждение со стороны ФРГ незаконной оккупации Крыма. Его позиция не удивительна. Бывший немецкий канцлер очень зависим от финансовой подпитки РФ. Будучи гарантом тесного взаимодействия Германии и России, он возглавляет комитет акционеров консорциума "Северный поток-2". Шредеру не нравятся санкции против данного проекта. Ведь он выступает его лоббистом, и уже не однократно бросал фразы, призывающие не зарывать 10 млрд. долларов инвестиций в песок. Хотя прекрасно понимает, каково происхождение указанных средств", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что критика Шредера за его деятельность в интересах "Газпрома" с разных сторон, звучавшая ранее, усилилась после отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"К экс-канцлеру даже приклеился ярлык защитника путинских убийц. Он парирует данные обвинения отсылками к своему статусу частного лица, как бы уже не привязанного к политике, – говорит эксперт. – Но сейчас Шредера посадили на растяжку".

Так, недавно Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Украины на нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Иными словами – принял первое очень значимое решение по делу "Украина против России". Всё идет к правовому признанию незаконности российской аннексии полуострова, подчеркивает Александр Мишин.

"Вот Шредер уже и признаёт факты нарушения РФ норм международного права, – поясняет эксперт. – В то же время, немецкое руководство заняло однозначную позицию в деле Навального, поддерживает демократизацию России и отказ от преследований оппозиции. Чтобы вырулить здесь, Шредер выдвигает уже не новую мысль, что в независимости от политической окраски кто бы ни был президентом России – он не вернет Крым. Слышать такие слова из уст политического мастодонта, чья страна в ХХ веке пережила серию радикальных территориальных трансформаций, и понесла тяжкое бремя расплаты за преступления международной агрессии, как минимум очень странно".

Напомним, германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. То есть, Германия продолжает делать максимум для того, чтобы СП-2 состоялся. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие шансы на то, что "Северный поток-2" достроят в нынешнем году и можно ли еще остановить строительство.

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