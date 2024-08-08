logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Останутся ли оккупированные территории за РФ: что задумал Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Останутся ли оккупированные территории за РФ: что задумал Зеленский

Вопрос статуса оккупированных территорий власти планируют вынести на референдум

8 августа 2024, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос о статусе оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик.

Останутся ли оккупированные территории за РФ: что задумал Зеленский

Зеленский предлагает провести референдум. Фото из открытых источников

"Когда Владимир Зеленский говорит о референдуме по территориальным уступкам России, он не отходит от Конституции. Здесь нет никакой сенсации. Согласно действующей Конституции, любые территориальные изменения происходят после референдума, который должен проводиться на территории всей Украины", — подчеркнул Виталий Кулик.

По словам политолога, без соблюдения норм Конституции не может проходить какой-либо переговорный процесс.

"Невозможно проводить переговорный процесс, в результате которого предусмотрены специальные статусы или администрирование отдельных территорий, оккупированных Россией, не имея результатов референдума. Без мнения народа президент не может принимать единолично решение во время переговоров. Более того, такое решение не может лежать в основе какой-либо переговорной позиции", – отметил он.

Эксперт также объяснил, что означает заявление президента о референдуме.

"Прежде всего, исключается признание Украиной оккупированных территорий за Россией. Во-вторых, вопрос статусов Крыма и Донбасса – дискуссионный, а потому должен быть вынесен на всеукраинское обсуждение. То есть обязательно должен быть референдум о статусе этих территорий", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Ufw6vZaHZk&t=2095s
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Игорь

8 августа 2024, 23:04

Если бы провели референдум 3 года назад, смысл бы был. А теперь зачем, отвечать не хочется? Сколько положили людей, лучших...

читач

8 августа 2024, 22:34

Це пробний камінь щодо адекватності електорату? Проковтнуть, чи ні? Панове, ви хворі? Воєнний стан в країні, а території, про статус яких йдеться, взагалі на даний час не підконтрольні владі, котра збирається проводити референдум щодо них. Яка Конституція? Де розповсюджується дія Основного Закону Держави? З таким же успіхом можна тут проводити референдуми щодо статусу Палестини, Карабаху, Тайваню. Ці території теж нам непідконтрольні.

Ігор

8 августа 2024, 22:30

Губка Ющенко шельф Зміїного без референдуму віддав! Знімає з себе відповідальність і перекладає на терпіл. За що тоді вони всі вмирали? Можна було одразу віддати ті території. Але б не було мільярдів від маразма Байдена і не було можливості їх так розікрасти. Не було б культа особи Упиря. В нього й так жодної юридичної відповідальності, він нелегітимний. А раптом терпіли захочуть продовжувати криваву кашу то він на них все і поверне.


Новости

Все новости