Останутся ли оккупированные территории за РФ: что задумал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос о статусе оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик.

Зеленский предлагает провести референдум. Фото из открытых источников

"Когда Владимир Зеленский говорит о референдуме по территориальным уступкам России, он не отходит от Конституции. Здесь нет никакой сенсации. Согласно действующей Конституции, любые территориальные изменения происходят после референдума, который должен проводиться на территории всей Украины", — подчеркнул Виталий Кулик.

По словам политолога, без соблюдения норм Конституции не может проходить какой-либо переговорный процесс.

"Невозможно проводить переговорный процесс, в результате которого предусмотрены специальные статусы или администрирование отдельных территорий, оккупированных Россией, не имея результатов референдума. Без мнения народа президент не может принимать единолично решение во время переговоров. Более того, такое решение не может лежать в основе какой-либо переговорной позиции", – отметил он.

Эксперт также объяснил, что означает заявление президента о референдуме.

"Прежде всего, исключается признание Украиной оккупированных территорий за Россией. Во-вторых, вопрос статусов Крыма и Донбасса – дискуссионный, а потому должен быть вынесен на всеукраинское обсуждение. То есть обязательно должен быть референдум о статусе этих территорий", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.

