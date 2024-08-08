Останутся ли оккупированные территории за РФ: что задумал Зеленский

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос о статусе оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик.
Зеленский предлагает провести референдум. Фото из открытых источников
По словам политолога, без соблюдения норм Конституции не может проходить какой-либо переговорный процесс.
Эксперт также объяснил, что означает заявление президента о референдуме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.
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Игорь
8 августа 2024, 23:04
Если бы провели референдум 3 года назад, смысл бы был. А теперь зачем, отвечать не хочется? Сколько положили людей, лучших...
читач
8 августа 2024, 22:34
Це пробний камінь щодо адекватності електорату? Проковтнуть, чи ні? Панове, ви хворі? Воєнний стан в країні, а території, про статус яких йдеться, взагалі на даний час не підконтрольні владі, котра збирається проводити референдум щодо них. Яка Конституція? Де розповсюджується дія Основного Закону Держави? З таким же успіхом можна тут проводити референдуми щодо статусу Палестини, Карабаху, Тайваню. Ці території теж нам непідконтрольні.
Ігор
8 августа 2024, 22:30
Губка Ющенко шельф Зміїного без референдуму віддав! Знімає з себе відповідальність і перекладає на терпіл. За що тоді вони всі вмирали? Можна було одразу віддати ті території. Але б не було мільярдів від маразма Байдена і не було можливості їх так розікрасти. Не було б культа особи Упиря. В нього й так жодної юридичної відповідальності, він нелегітимний. А раптом терпіли захочуть продовжувати криваву кашу то він на них все і поверне.