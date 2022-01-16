ОРДЛО как плацдарм для российского вторжения: что об атаке с Донбасса думают эксперты

Западные разведки и СМИ всё громче говорят о возможном вторжении России в Украину, о том, что та не просто ищет повод, но готова сама его создать (речь, в том числе, о внутренней дестабилизации в Украине и атаке с Донбасса).

ОРДЛО как плацдарм для российского вторжения: что думают эксперты - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины даже сообщают, что "российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории". Речь, в частности, "Концерне Стирол" в оккупированной Горловке на Донетчине.

Насколько вероятно обострение именно через ОРДЛО? Что говорит о подобного рода подготовке? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Создать прецедент для обострения ситуации на оккупированной части Донбасса куда проще, чем на российско-украинской границе

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен: подобные заявления зарубежных разведок и влиятельных иноСМИ делаются точно не с целью запугать украинскую власть или общественность.

"Это всё реально влияет на мировую политику и мировую экономику. И опирается на реальный фактаж, – подчеркивает эксперт. – Создание провокаций через ОРДЛО – один из самых удобных для РФ вариантов. Там существуют непризнанные "республики", подконтрольные России. Там не утихают боевые действия. Соответственно, создать прецедент для обострения ситуации на оккупированной части Донбасса куда проще, чем на российско-украинской границе".

По словам Влада Волошина, это могут быть обстрел общественного транспорта (как 13 января 2015-го оккупанты обстреляли на блокпосту под Волновахой пассажирский рейсовый автобус "Донецк — Златоустовка", убив 12 и ранив 18 человек), инфраструктуры, гражданских объектов.

"Причем россияне и их пособники делали и могут сделать это под видом ВСУ. А потом начнут давать "ответку", а то и проводить наступательную операцию. Кроме того, могут совершить кровавую провокацию, выведя вперед ряд диверсионных групп. В зоне проведения Операции Объединенных сил наши военнослужащие знают о такой возможности – и готовы к подобному развитию событий", – уверяет Влад Волошин.

Впрочем, подчеркивает эксперт, прецедент можно создать и на любом участке украино-российской границы, а также со стороны Крыма или Беларуси. Это будет сложнее, чем со стороны ОРДЛО, но не исключено, считает Влад Волошин.

Конечная цель эскалации – признание "донбасских республик" Россией в одностороннем порядке и легитимизация присутствия там РФ. Что было в 2008-м с Абхазией и Южной Осетией

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев отмечает:

"Наша ОИ "Права Справа" ранее опубликовала информацию о возможном проведении диверсионных актов с использованием химического оружия. В том числе на контролируемых правительством территориях Донбасса. К примеру, в районе Славянска. Вскоре после этого появилось заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что РФ может создать повод для вторжения, в том числе используя эскалацию на Донбассе. За две недели до этого в россСМИ начала подниматься тема т. н. "газового геноцида". Мол, Украина начнет отселение гражданского населения в районе возможной добычи сланцевого газа в районе Славянска".

По мнению Дмитрия Снегирева, именно оккупированные территории будут использоваться как плацдарм для вторжения. Об этом свидетельствует ряд факторов.

"Во-первых, создание новых батальонно-тактических групп в районе линии разграничения. Это Миусинск (временно неподконтрольная часть Луганщины – т.н. "ЛНР), где, по нашим данным, сосредоточено до 70 единиц тяжелой бронетехники и 20 единиц залпового огня. Кстати, эта информация подтверждена СММ ОБСЕ. И район Тернового (т.н. "ДНР"), куда оккупанты согнали более 100 единиц тяжелой бронетехники. Во-вторых, о возможности развития подобного сценария говорит начало 11 января штабных учений на территории РФ в непосредственной близости от границ с Украиной. Они проводятся на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Плюс – со стороны РФ участились заявления о возможном признании квазиреспублик. Так, соответствующий проект в Госдуму намерены внести коммунисты. Разрабатывается т.н. абхазский сценарий, когда под видом миротворцев будут введены вооруженные силы РФ, которые закрепят нынешнюю линию разграничения уже в виде своеобразной границы. Кроме того, со стороны замглавы МИД РФ Рябкова и не только, звучат заявления, что Российская Федерация в соответствии с новой военной доктриной может использовать вооруженные силы вне своей территории – для "защиты соотечественников". А на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей роздано более 800 тысяч российских паспортов", – напоминает эксперт.

Он также обращает внимание на заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина о возможном обращении к РФ за помощью в случае т.н. "интервенции со стороны ВСУ". И его же заявление, что "границы ДНР будут установлены в рамках административных границ Донецкой области". Это также дает повод говорить о возможной эскалации и определенных сценариях РФ, уверен Дмитрий Снегирев.

" Традиционная тактика РФ: создание искусственного прецедента (повода) для вторжения, собственно вторжение – и заключение договоров о совместной охране "границ" на фоне одностороннего признания Россией данных квазиобразований. Совокупность вышеприведенных факторов дает основания говорить, что в ближайшее время вполне вероятна эскалация вооруженного конфликта. И будет это не с территории РФ, как утверждают западные СМИ, а с территории ОРДЛО. В виде локальных военных операций. Конечная цель – признание "донбасских республик" Россией в одностороннем порядке и легитимизация присутствия там РФ. Что было в 2008-м с Абхазией и Южной Осетией", – резюмирует Дмитрий Снегирев.

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