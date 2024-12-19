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Орбан заявил о готовности обсудить с Зеленским в Брюсселе "рождественское перемирие"

Орбан заявил, что готов к конструктивному диалогу, если такая потребность возникнет.

сегодня, 14:56
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, где они оба находятся. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telex.hu.

Орбан заявил о готовности обсудить с Зеленским в Брюсселе "рождественское перемирие"

Виктор Орбан. Фото: РБК

Во время общения с журналистами Орбан отметил, что инициатива по "рождественскому перемирию" уже подготовлена и ждет решения — ее могут принять или отклонить.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с Зеленским, Орбан подчеркнул свою готовность к конструктивному диалогу, если возникнет такая потребность.

Ранее Орбан заявил, что Украина отказалась от его предложения по "Рождественскому перемирию", которое он озвучил как для украинской, так и для российской сторон.

Заявление Орбана вызвало немедленную реакцию в Украине. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Россия использовала это предложение для подготовки новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, подчеркнул, что никаких подобных предложений не существовало, добавив, что Россия не была бы заинтересована в перемирии даже при такой инициативе.

Министерство иностранных дел Украины призвало Венгрию прекратить манипуляции по теме "рождественского перемирия". Зеленский также выразил свою позицию, подчеркнув, что Орбан не может выступать в роли посредника в мирных переговорах.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Виктор Орбан в соцсети X перепостил слова Владимира Зеленского и ответил на критику президента Украины. По его словам, выбор о прекращении огня вроде бы зависит от Зеленского, а не Путина.



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Источник: https://telex.hu/kulfold/2024/12/19/brusszel-patriotak-europaert-orban-viktor-tuzszunet-eu-csucs
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