Орбан продолжит блокировать санкции ЕС против России к инаугурации Трампа, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил руководству Европейского Союза о своем решении ждать инаугурации нового президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать окончательное решение о продлении санкций против России Европейский Союз требует единогласного голосования для продления ограничений каждые шесть месяцев. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Санкции ЕС. Фото: из открытых источников

Источники, осведомленные о ситуации, отметили, что Орбан предупредил ЕС о возможности блокирования продления санкций в связи с военной агрессией России в Украине. Премьер заявил, что пока не готов поддержать дальнейшие ограничения.

До этого времени Европейский Союз ввел 15 пакетов санкций против России из-за ее агрессии в Украине, и последующее продление ограничений должно состояться до конца января — через 11 дней после инаугурации Трампа.

Продление санкций требует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, что дает Орбану возможность ветировать это решение.

В ходе саммита ЕС в четверг Орбан заявил, что не готов поддерживать продление санкций, о чем сообщили анонимные источники Bloomberg.

Евросоюз выражает обеспокоенность, что Трамп, ранее предполагавший возможность сокращения или прекращения поддержки Украины, может заключить соглашение с российским президентом Путиным.

Протесты Орбана вызвали серьезные опасения у европейских лидеров, обеспокоенных тем, что венгерский премьер может сотрудничать с Трампом для ослабления единства ЕС в отношении финансовой и военной поддержки Украины, отмечает Bloomberg.

В последние недели администрация президента Джо Байдена и ЕС усилила давление на российскую экономику на фоне растущих санкций.

Венгрия не впервые блокирует меры ЕС по поводу санкций против России или помощи Украине. трансатлантическим отношениям в будущем.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Венгрия обратилась к США с требованием освободить российский "Газпромбанк" от санкций по платежам за природный газ, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США.