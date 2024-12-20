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Орбан продолжит блокировать санкции ЕС против России к инаугурации Трампа, - Bloomberg

Орбан предупредил ЕС о возможности блокирования продления санкций в связи с военной агрессией России в Украине

сегодня, 07:16
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил руководству Европейского Союза о своем решении ждать инаугурации нового президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать окончательное решение о продлении санкций против России Европейский Союз требует единогласного голосования для продления ограничений каждые шесть месяцев. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Орбан продолжит блокировать санкции ЕС против России к инаугурации Трампа, - Bloomberg

Санкции ЕС. Фото: из открытых источников

Источники, осведомленные о ситуации, отметили, что Орбан предупредил ЕС о возможности блокирования продления санкций в связи с военной агрессией России в Украине. Премьер заявил, что пока не готов поддержать дальнейшие ограничения.

До этого времени Европейский Союз ввел 15 пакетов санкций против России из-за ее агрессии в Украине, и последующее продление ограничений должно состояться до конца января — через 11 дней после инаугурации Трампа.

Продление санкций требует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, что дает Орбану возможность ветировать это решение.

В ходе саммита ЕС в четверг Орбан заявил, что не готов поддерживать продление санкций, о чем сообщили анонимные источники Bloomberg.

Евросоюз выражает обеспокоенность, что Трамп, ранее предполагавший возможность сокращения или прекращения поддержки Украины, может заключить соглашение с российским президентом Путиным.

Протесты Орбана вызвали серьезные опасения у европейских лидеров, обеспокоенных тем, что венгерский премьер может сотрудничать с Трампом для ослабления единства ЕС в отношении финансовой и военной поддержки Украины, отмечает Bloomberg.

В последние недели администрация президента Джо Байдена и ЕС усилила давление на российскую экономику на фоне растущих санкций.

Венгрия не впервые блокирует меры ЕС по поводу санкций против России или помощи Украине. трансатлантическим отношениям в будущем.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Венгрия обратилась к США с требованием освободить российский "Газпромбанк" от санкций по платежам за природный газ, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США.

 



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-19/orban-risks-russia-sanctions-lapse-with-demand-on-trump-timeline?srnd=homepage-europe
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