Орбан и Фицо посрамлены: ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев

Европейский Союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом 27 января сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу дипломатии ЕС Кая Каллас. Она заявила об этом в соцсети X.

Санкции против РФ продлены и будут дейстовать как минимум до середины лета 2025 года. Фото: из открытых источников

По словам Каллас, министры иностранных дел Европейского Союза "только что" согласились снова продлить санкции против России.

"Это и дальше будет лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за вред, который они наносят", — отметила еврочиновница.

Как писал портал "Комментарии", ранее существовала опасность, что Венгрия заблокирует продление санкций для России, дедлайн по которым истекает 31 января. Если премьер-министр Словакии Роберт Фицо просто намекал на недовольство санкциями, то премьер Венгрии Виктор Орбан поставил ЕС ультиматум и отказывался дать согласие страны на прологнацию санкций. Это всегда происходило автоматически (и требовало согласия всех 27 членов ЕС), но теперь Венгрия призвала к "дискуссиям".

В частности, венгерский премьер объяснял это тем, что после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа ситуация изменилась, и теперь якобы настало время отменять санкции и налаживать отношения с РФ. Венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока также заявлял, что вопрос продления санкций против РФ должен быть рассмотрен после консультаций с администрацией Трампа.

23 января Орбан заявил, что согласится на продление санкций только при условии выполнения Украиной нескольких условий. Среди них — возобновление транзита газа из РФ, гарантии, что транзит российской нефти не будет прекращен, и отказ от атак на "Турецкий поток". Украина ни одно из этих требований не принимала, однако Евросоюзу удалось уладить разногласия с Венгрией, и санкции были продлены. В частности, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз предоставил Венгрии запрошенные ею гарантии безопасности в сфере энергетики.