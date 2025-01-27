Орбан и Фицо посрамлены: ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев

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Николай Лисицын
Европейский Союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом 27 января сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу дипломатии ЕС Кая Каллас. Она заявила об этом в соцсети X.
Санкции против РФ продлены и будут дейстовать как минимум до середины лета 2025 года. Фото: из открытых источников
По словам Каллас, министры иностранных дел Европейского Союза "только что" согласились снова продлить санкции против России.
"Это и дальше будет лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за вред, который они наносят", — отметила еврочиновница.
Как писал портал "Комментарии", ранее существовала опасность, что Венгрия заблокирует продление санкций для России, дедлайн по которым истекает 31 января. Если премьер-министр Словакии Роберт Фицо просто намекал на недовольство санкциями, то премьер Венгрии Виктор Орбан поставил ЕС ультиматум и отказывался дать согласие страны на прологнацию санкций. Это всегда происходило автоматически (и требовало согласия всех 27 членов ЕС), но теперь Венгрия призвала к "дискуссиям".
В частности, венгерский премьер объяснял это тем, что после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа ситуация изменилась, и теперь якобы настало время отменять санкции и налаживать отношения с РФ. Венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока также заявлял, что вопрос продления санкций против РФ должен быть рассмотрен после консультаций с администрацией Трампа.
23 января Орбан заявил, что согласится на продление санкций только при условии выполнения Украиной нескольких условий. Среди них — возобновление транзита газа из РФ, гарантии, что транзит российской нефти не будет прекращен, и отказ от атак на "Турецкий поток". Украина ни одно из этих требований не принимала, однако Евросоюзу удалось уладить разногласия с Венгрией, и санкции были продлены. В частности, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз предоставил Венгрии запрошенные ею гарантии безопасности в сфере энергетики.
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