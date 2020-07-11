ОПЖЗ требует, чтобы Зеленский дал оценку превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от
президента Украины Владимира Зеленского дать политическую оценку возможному
превращению собора
Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом идет речь в
официальном заявлении партии.
Отметим, Высший административный суд Турции разрешил
изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, таким образом, позволив
превратить его в мечеть.
В ОПЗЖ считают, что Украина не может остаться в стороне,
ведь это решение турецкого суда затрагивает чувства миллионов православных
христиан, которые живут в нашей стране. К тому же, по мнению партии, суд принял
решение на фоне сиюминутной политической конъюнктуры.
"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит
на позициях защиты традиционных христианских ценностей, канонического
православия и уважения к исторической памяти нашего народа. Потому мы, как и
миллионы украинцев, а также христиан всего мира, не можем равнодушно смотреть
на провокационное решение турецких властей изменить статус храмового комплекса
Святой Софии в Стамбуле, историческом Царьграде. Именно оттуда на нашу землю
пришла православная вера, которая стала основой самосознания и культуры всех
восточнославянских народов", – говорится в заявлении партии.
В связи с этим ОПЗЖ требует от Владимира Зеленского справедливо
с позиции политика оценить действия Турции и защищать христианские принципы,
как это сделали лидеры других христианских стран. В партии полагают, что
молчание руководства нашей страны только доказывает, что оно не может
отстаивать важные для украинцев принципы.
Напомним, "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала
от Владимира Зеленского прекратить
голословные обвинения и политические преследования ее лидеров.
Ранее "Комментарии" писали, что в этом году отели Турции
и, в частности Анталии, ожидают не
менее 100 тысяч украинских туристов в июле, хотя в прошлом году число наших отдыхающих на турецких курортах
превысила число в 145 тысяч.
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