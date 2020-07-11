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ОПЖЗ требует, чтобы Зеленский дал оценку превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

В ОПЗЖ считают, что возможное превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть затронет чувства верующих в Украине

сегодня, 13:01
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ОПЖЗ требует, чтобы Зеленский дал оценку превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента Украины Владимира Зеленского дать политическую оценку возможному превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом идет речь в официальном заявлении партии.

Отметим, Высший административный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, таким образом, позволив превратить его в мечеть.

В ОПЗЖ считают, что Украина не может остаться в стороне, ведь это решение турецкого суда затрагивает чувства миллионов православных христиан, которые живут в нашей стране. К тому же, по мнению партии, суд принял решение на фоне сиюминутной политической конъюнктуры.

"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей, канонического православия и уважения к исторической памяти нашего народа. Потому мы, как и миллионы украинцев, а также христиан всего мира, не можем равнодушно смотреть на провокационное решение турецких властей изменить статус храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле, историческом Царьграде. Именно оттуда на нашу землю пришла православная вера, которая стала основой самосознания и культуры всех восточнославянских народов", – говорится в заявлении партии.

В связи с этим ОПЗЖ требует от Владимира Зеленского справедливо с позиции политика оценить действия Турции и защищать христианские принципы, как это сделали лидеры других христианских стран. В партии полагают, что молчание руководства нашей страны только доказывает, что оно не может отстаивать важные для украинцев принципы.

Напомним, "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования ее лидеров.

Ранее "Комментарии" писали, что в этом году отели Турции и, в частности Анталии, ожидают не менее 100 тысяч украинских туристов в июле, хотя в прошлом году число  наших отдыхающих на турецких курортах превысила число в 145 тысяч.


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